Migrantes baten récord de envío de remesas a Yucatán

Los envíos de dinero de los migrantes yucatecos en Estados Unidos a sus familias en Yucatán presentaron en 2023 un incremento de 9.48% con respecto a 2022 al acumular 434.2 millones de dólares, que al tipo de cambio del 2 de febrero representa un total de 7 mil millones 449 mil pesos, cifra sin precedentes en la entidad, informó el Banco de México.

En 2022, la cifra final fue de 396.6 millones de dólares. Lo enviado por los paisanos desde el vecino país del norte en 2023 también superó la cifra final de 2021, que fue de 338.9 millones de dólares y la de 2020, que sumó 243.7 millones de dólares.

En detalle por trimestre, en 2023 se recibieron de enero a marzo 98.65 millones de dólares; de abril a junio 109.59 millones de dólares; de julio a septiembre, 117.22 millones de dólares y de octubre a diciembre, 108.76 millones de dólares.

De los 434.2 millones de dólares que llegaron a Yucatán vía remesas de Estados Unidos en 2022, 148.09 millones de dólares correspondieron a Mérida; 86.41 a Oxkutzcab; 49.53, a Tekax; 33.2 a Ticul; 20.25, a Peto; 9.46, a Cenotillo; 9.13, a Buctzotz; 8.6 a Hunucmá; 8.43 a Motul y 8.07, a Teabo, de acuerdo con la estadística de “Ingresos por remesas”, publicadas por el Banco de México.

Entre estas 10 demarcaciones se concentró el 87.79% del total de recursos enviados el año pasado, por los yucatecos radicados en Estados Unidos, durante el año pasado.

De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), hay mayor presencia de yucatecos en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, California y Portland, Oregón. También en Denver, Colorado; Thousand y Oxnard, en California; en Dallas, Texas; Washington, Seattle, así como en Florida.

En el tema de las remesas, Erick Romero Cabañas, economista y analista en finanzas señaló que en general, la economía se ve beneficiada con la llegada de estos recursos al Estado.

“Ahora con la apreciación del dólar, se cobra menos al cambiar sus divisas a pesos, pero esto se compensa porque las personas compran más productos y servicios con su dinero y finalmente, se da una importante derrama económica”, afirmó.

Agregó que de acuerdo con el comportamiento mostrado, se tiene la expectativa que el envío de remesas desde Estados Unidos a México continúe en buen nivel durante este 2024.

“Los analistas dicen que está mal que haya muchos paisanos en Estados Unidos, porque no damos oportunidades en México, pero hay que entender que las remesas no sólo vienen de los que se acaban de ir para allá, sino de quienes ya tienen 30 años o más y están confiando en su país, lo que llega ya no sólo es para consumo, sino también para inversión”, señaló el analista financiero.