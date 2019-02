Patricia Itzá/MÉRIDA

No tienen concesiones, seguro y ni siquiera una tarifa regulada, pero la necesidad de los usuarios de colonias y comisarías meridanas, ante las deficiencias en el transporte público, no sólo los ha mantenido con vida, sino que además ha permitido su crecimiento e incluso existe una App para obtener el servicio de mototaxi, que ha sido tolerado, pero no regulado.

Aprovechando la falta de regulación de este sistema, los mototaxis proliferan sin control en Mérida y en municipios conurbados como Kanasín y Umán.

En dichos municipios el alto número de estas unidades refleja la gran demanda que tienen, a pesar de que la mayoría de sus conductores manejan sin precaución, y aunque portan casco de motociclista, no ofrecen esta protección a los pasajeros, sean niños o adultos.

La situación se agrava, ya que además de los que alguna vez recibieron un permiso, existen en este negocio “piratas” que poco a poco colocan sus flotillas.

Según algunos socios de este medio de transporte, en breve circularán otros 20 vehículos que le dejará al “financiador” un ingreso mensual de hasta 180 mil pesos, pero el número total será de 80, lo que significará un ingreso mensual para “el padrino” de 720 mil pesos.

Lo anterior se debe a que quien contratará a las personas que deseen manejar esas unidades recibirá 300 pesos por día, el resto del ingreso será para el operador de la unidad.

Este problema es añejo, en la administración estatal 2001 y 2007 se intentó regular y controlar la proliferación de estos vehículos, y según el ex director de Transporte de ese gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, de los 600 que existían en Mérida, se redujeron a 60.

También, en ese entonces se determinó que únicamente estarían en las zonas poniente y oriente, sin embargo, a 15 años de estos acuerdos, que se establecieron entre los sindicatos que respaldaron la operación de estos vehículos, su número y área de servicio se ha desbordado y ahora también operan en puntos importantes del sur de la ciudad.

Lo anterior se suma a que cada uno de los sindicatos de la CROC y CTM tiene cinco y seis grupos, respectivamente, ofreciendo este servicio sin una tarifa fija avalada por la autoridad, es decir, está a su consideración el cobro del transporte, dependiendo de la distancia.

Este problema traspasa a Mérida, pues en los municipios más cercanos, por la carencia de un sistema de transporte funcional, se ha generado un crecimiento desordenado del servicio de mototaxis.

Kanasín

Uno de los sitios que padecen este problema es el municipio de Kanasín, donde hasta el momento no se sabe cuántas personas se dedican a este “trabajo”, a pesar de que ya existe la figura en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán.

En los últimos años, el crecimiento en el municipio de Kanasín ha sido acelerado, ya que actualmente cuenta con 94 fraccionamientos, sin embargo, esta expansión no ha sido a la par con la proporción de servicios básicos como el transporte urbano.

Según el censo de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en ese municipio vivían 96 mil 317 personas, siendo la segunda demarcación más poblada de la entidad, sólo después de Mérida.

No obstante, carece de un transporte público que conecte a las colonias y comisarías, y el que existe sólo abarca las avenidas principales hasta llegar a la cabecera y unas colonias, lo cual resulta contradictorio, por la expansión de la mancha urbana de esta localidad.

Sindicatos

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Yucatán, Pedro Oxté Conrado, denunció que muchos “aprovechan” el cambio de administración para colocar mototaxis en circulación, y estimó que a cada chofer le cobran unos 300 pesos, todo ello con el “cobijo” de los líderes de las agrupaciones, aunque no mencionó nombres.

Ante ello, consideró urgente una regulación, como lo que se hizo en 2007, cuando se establecieron diversos acuerdos, entre los que se encontraba no cobrar a los choferes, debido a que sería un trabajo para ayudar al empleo.

Por su parte, el secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Yucatán, Mario Tránsito Chan Chan, reconoce que existen seis agrupaciones de mototaxis que pertenecen a su organismo, aunque dijo desconocer la cifra exacta de estos vehículos.

Mientras Oxté Conrado también reconoció que el sindicato que dirige cuenta con cinco agrupaciones afiliadas.

Sin embargo, indicó que le han informado sus agremiados, que una persona de nombre José Ramón R. B., colocará en los próximos días 20 unidades, pero en total se estima que serán 80, por lo que aseguró que el problema se agravará si la autoridad no atiende la situación.

NOVEDADES YUCATÁN buscó al titular de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), quien también ocupa las funciones de la Dirección de Transporte, Aref Karam Espósitos, para que comentara sobre el tema, pero no hubo respuesta.