"Yo intenté salvarla", revela camillero detenido por muerte de niña yucateca en el IMSS

Un video que circula en redes sociales muestra las primeras declaraciones del camillero que trasladaba a la niña que perdió la vida tras quedar prensada en un elevador del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En las imágenes se puede ver al camillero, identificado como Víctor, esposado a una cama del hospital y acompañado por algunos de sus compañeros ante los cuales afirmó que aceptará la culpa siempre y cuando se realice una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades involucradas.

El hombre, quien se encuentra en calidad de detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo, indicó que la tragedia no fue causada por un error de su parte.

"A mí no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima. Quedé encerrado y tuve que salir por un agujero complicado. Incluso intenté rescatar a la bebé, hice todo lo que pude, porque al fin y al cabo, también soy padre y la niña tenía la edad de mi hijo menor", les indicó a sus compañeros, quienes le dijeron que no debería asumir la culpa.

Víctor dijo saber quiénes son los responsables de la falla en el elevador y que fueron omisos en sus funciones.

El camillero les dijo a sus compañeros que aceptaría cualquier acuerdo que le presenten, siempre y cuando la otra parte firme un documento en el que se comprometan a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

Víctor reveló que fue esposado desde la noche anterior, cuando le notificaron que estaba bajo arresto.

"En este momento, me están perjudicando, me están exponiendo, y yo tengo hijos", señaló.

Como se ha dado a conocer, la niña de seis estaba internada en el Hospital General de Zona número 18 de Playa del Carmen del IMSS, cuando la trasladaron en una camilla que no entró completamente al ascensor, por lo que al activarse el botón para subir, la menor de edad quedó prensada.

Se indicó que el cuerpo de la menor es trasladado a Tinum, Yucatán, en donde será velado la tarde de este miércoles.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Era de Yucatán la niña fallecida en hospital de Playa del Carmen

Falso robo de bebé alerta a gente del hospital T-1 de Mérida

Reportan fallecimiento de bebé de Chapab en hospital de Ticul