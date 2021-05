Sensible deceso del periodista Martiniano Alcocer Álvarez

MÉRIDA, Yuc.- El viernes en la noche, a la edad de 77 años y después de breve dolencia, falleció en esta ciudad Martiniano Alcocer Álvarez, ejemplar periodista, redactor y amante de la literatura, la gramática y la ortografía y quien ejerció esta profesión durante casi cinco décadas.

Nacido el 27 de julio de 1943 en Valladolid, desde 2011, el respetado decano del periodismo yucateco se desempeñaba como coordinador de “El Poder de la Pluma”, sección editorial de Novedades Yucatán, en donde también era autor de la columna “Bajo mi sombrero”.

Además, participaba semanalmente en el noticiero del canal 8.1 SIPSE Televisión en el segmento “Plato de lengua”, donde abordaba temas del lenguaje cotidiano de la región.

Al recordar sus 49 años en el periodismo el pasado 8 de marzo, Martiniano Alcocer se dijo agradecido con Grupo SIPSE por haberlo albergado en los espacios donde se desempeñaba.

“Gracias a la generosa aceptación de los dueños y directivos de Grupo SIPSE, me ocupo desde hace nueveaños de la coordinación de El Poder de la Pluma, espacio de libertad donde expresan sus opiniones medio centenar de colaboradores de primera línea en todos los ámbitos de la cultura y la ciencia, rara avis en el periodismo nacional. Mi gratitud a ellos, en especial al Lic. Gerardo García”, escribió en sus redes sociales donde resumió parte de su vida.

“Esta historia comienza el miércoles 8 de marzo de 1972 a las 2 de la tarde (14 horas, dicen ahora los periodistas que no saben que hay a.m. y p.m.). Hoy, 49 años después, lo recuerdo como si hubiera sido ayer: comenzaba mi carrera en los medios de comunicación que hasta ahora sigue. Durante ese tiempo, como se han de imaginar quienes me lean, han pasado muchas cosas en mi vida profesional y en la historia de la ciudad, el Estado, el país y el mundo, y de ellas he sido afortunado testigo, y de algunas, protagonista”, mencionó.

Breve semblanza de su vida

Martiniano Alcocer estudió en el Seminario Conciliar de Yucatán, donde se especializó en filosofía, griego y latín, egresó en 1969; también era cronista taurino; en un rotativo local fue reportero, jefe de información, jefe de redacción y editor.

Incursionó en el periodismo televisivo en el Canal 13 de la televisión estatal, donde investigó y condujo los programas “Acérquese” y “Huellas del Sacbé”; incluso participó en la radio.

En 2007, fue Orador Huésped en la Sesión Solemne de Cabildo de Mérida del 15 de septiembre con motivo del 197 aniversario de la Independencia de México.

El “Profesor” o “Teacher” como cariñosamente se referían a él sus amistades, se definía como una persona feliz en la etapa de la vida en que se encontraba.

Le sobreviven su esposa Silvia Emma Méndez Ávila; hijas Emma Isabel y Silvia Elisa Alcocer Méndez; nietos Natalia Isabel y Héctor Manzanera Alcocer y Pedro Sahuí Alcocer; hijo político Pedro Sahuí Erosa, sobrinos, demás familiares y un gran número de amigos que ocupaban un lugar muy especial en su corazón. Descanse en paz Martiniano Alcocer Álvarez.