Joel González/Redacción

El rescate de la memoria y su reinterpretación a través de los objetos son los puntos de unión de los artistas visuales José Hernández Luna y Alejandro Sanccini en la exposición escultórica Óxido + Nostalgia, que el Centro Cultural La Cúpula inaugurará el próximo martes por la noche.

La muestra está integrada por dos colecciones distintas estéticamente presentadas que se unen para dialogar con el espectador sobre la trasformación de los materiales de algunos objetos a consecuencia del paso del tiempo, así como de las reminiscencias emocionales que esto provoca.

Sanccini presenta una colección que requirió de un proceso de recolección de materiales de más de 10 años, la conforman 14 piezas, 10 de ellas luminarias más cuatro bases, todas ellas creadas con soldadura, plastilina epóxica y electrificación.

La obra de Alejandro Sanccini consta de 14 piezas.

En algún momento saliendo de la ESAY en 2009, me dediqué al diseño y eso me involucró en la remodelación de casonas en la zona del Centro Histórico, donde rescaté objetos que aún no sabía para que servirían y fue hasta hace tres años que comencé a desarrollar el concepto, señaló el autor.

Sanccini también ha trabajado en remodelaciones de casonas.

Por su parte Hernández Luna compartió que el eje constante en su obra es la historia vista a través de la nostalgia, partiendo de los recuerdos. En esta ocasión son objetos en desuso de la colección “Derivados de Lito-mecánicos”, basada en piezas de auto abandonadas en chatarreros de distintas series, 2008, 2011 y 2014.

Detalló que fue gracias a su padre de oficio mecánico, que siempre ha estado relacionado con este tipo de objetos que se encuentran en los talleres montados en casa y es de de ahí donde toma la inspiración.

Los dos expositores estudiaron en la ESAY.

Conformada por 12 piezas que se exhiben, forman parte de la colección, las cuales están realizadas con técnica de laminado en barro, con acabados con nitrato de cobre, de fierro, así como carpintería flameada y tallas de madera en siricote pertenecientes a series 2008, 2011 y 2014

Ambos creadores visuales cuentan con alrededor de una década de trayectoria y son egresados de las Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).