Novedades Yucatán/PROGRESO

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, manifestó que está en espera de que se autorice la propuesta para edificar el Museo del Mar, donde se exhibirían los huesos de la ballena que encalló en las playas del puerto en el 2016 y otros mamíferos marinos, lo que dejaría una importante derrama económica al municipio y sus comisarías.

Precisó que hay una historia importante que contarle al mundo y se está desaprovechando, por lo que están a la expectativa de que se activen todos los proyectos que se ingresaron a la Cámara de Diputados y salir favorecidos con la propuesta del museo, porque es algo que le hace mucha falta al municipio y a la comisaría de Chicxulub para incrementar los atractivos que ofrecen estas playas para los visitantes.

“Voy a tratar de hacer todo lo que esté en mis manos para poder llevar a Progreso y a Chicxulub este regalo que mucha falta le hace a la ciudadanía y que dejará una derrama económica importante por todos los turistas nacionales e internacionales que van a venir a conocer el museo”, indicó.

Respectó a la propuesta de los especialistas que realizaron la limpieza de los huesos del mamífero marino, para que se exhibieran en la Casa de la Cultura y no se continúen deteriorando, el alcalde señaló que por el momento no se puede tomar alguna decisión al respecto porque se está haciendo un plan de desarrollo turístico y no saben qué pasará con el inmueble en cuestión.

“No sabemos si lo primero que se va a intervenir es la Casa de la Cultura, cómo va a quedar, qué se va a hacer con los espacios, qué vamos a meter, tenemos el tema muy claro del proyecto del museo, pero también necesitamos la maqueta para ver qué vamos a ofrecer e ir trabajando de manera ordenada en el tema, hay que planear las cosas y hacerlas bien y darle orden al municipio”, finalizó.