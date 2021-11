Nacen 300 crías de cocodrilo en la granja “Itzamkanac” de Río Lagartos

MÉRIDA, Yucatán.- Este año la producción total de cocodrilos en la granja “Itzamkanac”, ubicada en Río Lagartos, fue de 300 crías, las cuales se lograron a pesar de las condiciones climáticas adversas que se tuvieron el año pasado.

La representante de la cooperativa, Elmy Marfil Marrufo, precisó que en meses pasados se recolectaron unos 380 huevos, de los cuales solo 80 no fueron fecundados, lo que significa que el 79 por ciento; el año pasado se perdió toda la producción.

En la actualidad, indicó, los cocodrilos ya tienen dos meses de vida y no se ha registrado ni una baja. En total la granja cuenta con más de 500 ejemplares.

“Ya terminó la época de eclosión, tuvimos alrededor de 300 cocodrilitos de un total de 380 huevos recolectados; estamos muy contentos porque pensamos que nada se iba a fecundar ya que estuvieron mucho tiempo bajo el agua y no tenían espacio para hacer sus nidos”, explicó Emily Marfil.

Detalló que los integrantes de la cooperativa analizan la posibilidad de poner a la venta algunas crías, con el objetivo de recaudar ingresos para reparar las averías que se registraron debido a las inundaciones del año pasado.

Sin embargo, precisó que antes de realizar alguna venta deben informar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que todo sea de manera legal y bajo su supervisión.

“Ahora estamos planeando, no me quiero adelantar, a ver si vendemos o no vendemos porque necesitamos muchas cosas que se nos destruyeron con los huracanes, hay que darle mantenimiento a la palapa, reparar espacios donde ellos están, entre otras”, platicó.

Recordó que el parador aunque es una unidad de aprovechamiento de la especie, nunca han comercializado los ejemplares y de darse, ésta sería la primera vez.

Por otro lado, agregó, que de lunes a domingo el parador se encuentra abierto de 14:00 a 17:00 horas para recibir a los visitantes de cualquier parte del país o del mundo para realizar recorridos. A la fecha la afluencia es buena y se recupera con los cambios del semáforo y los avances en la vacunación.

