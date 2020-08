MÉRIDA.- Ximena González Tafoya y Ana Fer Aveleyra López, de 11 y 12 años de edad, encontraron en la producción de helado y galletas una manera de convertirse en emprendedoras y comenzar su aventura en el mundo empresarial.

El proyecto, que inició hace un mes, comenzó con la idea de aprovechar el tiempo en casa durante el confinamiento, mezclar el gusto y aprendizaje por cocinar, así como compartir, madres e hijas, momentos inolvidables, los pedidos se pueden realizar online en el instagram de Confeti_Icream y Sweet_by_Anafer; en los helados la presentación de medio litro va desde los 45 pesos y las galletas desde 75, es entrega a domicilio en Mérida, e incluso hacen envíos a Ciudad de México.

En entrevista, Ximena platicó que un día mientras navegada en internet vio una receta de helado de “Arcoiris” que quiso elaborar con su mamá, la primera vez no les quedó como esperaban, sin embargo, no se dio por vencida y continuó los intentos hasta perfeccionarlo. Posteriormente, enseñó a sus hermanas quienes viven en Monterrey a preparar el de sabor carajillo y comenzar su empresa en dicha ciudad.

Ver esta publicación en Instagram Nuevo sabor delicioso mango chamoy $90 un litro 🤤🤤🤤🥭 Una publicación compartida de Confeti Ice Cream (@confeti_icecream) el 14 Jul, 2020 a las 1:39 PDT

Precisó que su proyecto, el cual denominó “Confeti_icecream”, piensa hacerlo en grande (a pesar de su corta edad) y tener su propia empresa una vez que pase la crisis sanitaria.

“Al principio los sabores eran de coco, nutella, ferrero y de colores arcoíris, pero cada vez le fui agregando al menú más como pitahaya pulparindo, mango chilito y piña chilito, ya tengo como 13 sabores y cuando se vaya haciendo más pienso poner un lugar específico para que las personas puedan ir a comprar”, explicó.

Detalló que en la elaboración de los helados invierte de 6 a 10 horas aproximadamente, tiempo en el que está acompañada de su mamá, también realizan la toma de fotografías, promoción y difusión de sus productos en redes sociales. En la actualidad están en las pruebas para el nuevo sabor de chocolate blanco.

Ver esta publicación en Instagram Fin de semana caluroso no? 🤨🤤🍨 Una publicación compartida de Confeti Ice Cream (@confeti_icecream) el 30 Jul, 2020 a las 1:55 PDT

También en galletas

Por su parte, Ana Fer platicó que Ximena la invitó y animó para iniciar su pequeña empresa de galletas “Sweetbye Ana Fer” y aunque no sabía nada sobre el tema, decidió aprender y emprender la aventura junto con su amiga.

“Le dije va, aunque no pensé que fuera wow y me empezó a gustar y empecé agarrarle cariño pues es una manera de divertirme en cuarentena y no perder el tiempo, mis galletas son de chispas de chocolate, red velvet, mantequilla y avena”, detalló.

Indicó que además de venderlas en Yucatán, con ayuda de su papá quien vive en la Ciudad de México, ya realiza envíos a esa parte del país.

Ver esta publicación en Instagram $75 $100 $125 $150 Una publicación compartida de Sweets (@sweet_by_anafer) el 18 Jul, 2020 a las 6:05 PDT

Declaró que los sabores más pedidos son el de avena y de chispas de chocolate, éstas últimas son sus favoritas.

Así como Ximena, Ana Fer también aprovecha cocinar y compartir momentos con su mamá quien la ayuda a decorar las galletas. Aunque ambas tienen un mes de iniciar sus proyectos, platicaron que las ventas han sido buenas y los resultados las animan a continuar ofreciendo productos de calidad y de gran sabor.

Las pequeñas emprendedoras también participan en las caravanas para los cumpleaños con celebración a distancia, se encargan de la producción y decorado para los cumpleañeros, en envases individuales de galletas y helado, para que los festejados compartan con los amigos que van a verlos a sana distancia desde sus autos a celebrarlos y llevarles regalos.