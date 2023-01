Neymar y otros nombres 'raros' registrados en Yucatán

Durante este mes la expedición de actas de nacimiento tiene un descuento del 50 por ciento, por lo que los ciudadanos sólo pagarán 39 pesos al tramitarla, informó el director del Registro Civil de Yucatán, Juan de Dios Collí Pinto.

“Estas solicitudes se pueden realizar en cualquier oficialía de partes del Estado, las de Mérida o del cualquiera de los otros 105 municipios, así como en cualquier modulo USE. El descuento se aplica de forma presencial”, señaló.

Comentó que las solicitudes de este documento aumentan con el inicio del curso escolar, sin embargo, para este uso el trámite es gratuito.

“Al momento que hacen la solicitud se les pide que acrediten que es para uso escolar y el acta viene impresa con una leyenda que así lo señala, es un documento específicamente para ello y si quieren darle otro uso no se podrá”, destacó el funcionario.

La acta de nacimiento en la entidad es garantía de identidad y no pierde vigencia. Cabe mencionar que la primara que se expide cuando se lleva a registrar a los recién nacidos no tiene costo.

Nombres raros en Yucatán

En el año que recién concluyó el Registro Civil de Yucatán inscribió en sus libros 25 mil 759 nacimientos: 12 mil 999 varones y 12 mil 760 mujeres. Destacan 23 niños y niñas con nombres algo raros, entre ellos de artistas y futbolistas de talla mundial. El nombre del astro brasileño Neymar se registró 10 veces, combinado con otro nombre.

En 2022, los nombres más populares fueron Jesús, con 851 inscripciones en los libros, le siguió María (745), José (713) y Leonel (188). Con respecto a los apellidos registrados el año pasado, Chan lo llevan mil 354 niños o niñas, Pech, mil 103; Canul, 913, y Caamal, 604 pequeños.

Cuando alguien no está conforme con su nombre, siendo mayor de edad puede solicitar el cambio en la Oficialía del Registro Civil donde lo registraron. El costo del derecho es de 216 pesos, pero son pocos los que deciden hacer este cambio, a pesar que es un trámite sencillo y rápido.