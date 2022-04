Semarnat frena millonario proyecto de Central de Ciclo Combinado en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Por no cumplir con diversas disposiciones en materia ambiental que afectan a la flora y fauna nativa, el proyecto para construir la Central de Ciclo Combinado Mérida 4 (CCC Mérida) fue frenado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Es promovido y auspiciado por la empresa española Iberdrola y representa una inversión de 8 mil 400 millones de pesos para los municipios de Mérida y Kanasin.

Mediante el resolutivo número SGPA/DGI-RA/DG-01463-22, al que Novedades Yucatán tuvo acceso, la dependencia señaló que el proyecto incumple con diversas disposiciones en materia ambiental dispuestas en los programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Yucatán, así como el Municipal de Desarrollo Urbano de Kanasín, además de contravenir a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de país.

“Es importante señalar que la promovente, al no presentar la información técnica y jurídica a través de la cual manifestara la forma en cómo las obras y/o actividades relacionadas con el proyecto no tan solo no cumplen con la política de aprovechamiento, sino también con las tres Políticas Aplicables (Conservación, Protección y Restauración)… No tan solo incumplió con lo solicitado sino también no proveyó de la información necesaria a esta Dgira, por lo que al no contar con dicha información por parte de la promovente, de la revisión de la Política, Usos, Usos Principales y Políticas aplicables; así como, de los criterios establecidos para el uso de suelos… Por lo que se resuelve negar la autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental solicitada para el proyecto “Central de Ciclo Combinado Mérida (CCC Mérida)”, apuntó el dictamen.

El documento de 38 páginas de análisis técnico señaló que el proyecto carecía de una propuesta formal de programa de rescate y reubicación de flora y fauna, además de una propuesta formal de trabajos a realizar ya sea de restauración o rehabilitación para la etapa de abandono del sitio, aunque la Semarnat declaró que la empresa tiene el derecho de volver a promover el proyecto.

El resolutivo publicado por la Gaceta Ecológica de la Semarnat, determinó que la actividades que se pretende realizar relacionada con la Industria Eléctrica no da cumplimiento con los objetivos establecidos tanto “para la política general como las particulares ya que el uso de suelo que se pretende instaurar, no resulta congruente con la aptitud natural del uso de suelo actual, aun y cuando la actividad industrial se encuentre tipificada dentro de los usos, considerando que con la Política de Aprovechamiento, se busca fomentar el uso sustentable de los recursos naturales”. Entre los elementos para la negativa, la autoridad ambiental señaló que la superficie del polígono donde se planteó el proyecto, que mide 31.2 hectáreas, se ubica en una región ecológica que presenta un escenario ambiental “inestable a crítico” hacia el año 2033.

El documento de la Semarnat resolvió negar la autorización “Con fundamento en lo señalado en los artículos 35 cuarto párrafo, fracción 111, inciso a) de la LGEEPA y 45 fracción 111 del RLGEE- PAMEIA, resuelve NEGAR la AUTORIZACIÓN en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental solicitada”.

