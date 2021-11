El arte de tejer palma de huano en manos de nuevas generaciones en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- La familia Tun es conocida por elaborar, desde hace muchos años, canastas y un sinfín de artículos con la palma de huano, labor que fue dada a conocer por niños tejedores de Halachó al resto del país en el Tercer Encuentro Nacional de Saberes Locales, que organiza el programa Alas y Raíces MX.

Herederos de un legado familiar en el tejido de huano, los hermanos María y Jesús Tun Uicab, y su primo Santiago Tun Kin, todos de Halachó, representaron a Yucatán en dicho encuentro nacional, en el que participantes de 27 estados de la República y Puerto Rico, país invitado, conocieron la belleza de sus artesanías.

“El vuelo de las palmas” fue el título de la intervención de Magaly, Jesús y Santiago en el Encuentro de Saberes Locales, el cual reunió a niños de distintas latitudes, en seis mesas de diálogo sobre música, danza, alfarería, gastronomía, herbolaria y medicina tradicional, entre otros.

Herencia familiar

La niña Magaly Guadalupe Centeno Tun no recuerda cuándo empezó a trenzar canastas, pero tiene muy presente la emoción de verlas terminadas, en manos de su mamá, María Tun Uicab.

Con apenas seis años de edad, ella, su hermano Jesús y su primo Santiago compartieron el pasado sábado 13 de noviembre su tema “El vuelo de las palmas: tejido de palma de huano”, reafirmando la presencia de Yucatán en el mapa cultural del país.

Madre orgullosa

“Nunca esperé que mis hijos llegaran a dar a conocer lo que nosotros hacemos y me siento muy orgullosa, muy contenta de que puedan hacerlo, lo sepan hacer, de que realmente están aprendiendo la tradición que nosotros tenemos, porque se ha ido perdiendo demasiado”, dijo la madre de los pequeños, María Tun Uicab.

Hijos aprendieron viendo

Magaly, Jesús y Santiago entrelazan las tiras de huano, unas de color natural, otras con tonos vivos; la vista sigue a las manos en los primeros movimientos y, luego, se despega para continuar la conversación; así, con orgullo y amor, Jesús habla de la primera vez que sintió el deseo de dar forma a las imágenes que estaban en su mente.

“Una vez, vi que mi mamá hizo una jirafa muy bonita, amarilla, grande, y pensé: ‘Yo quiero hacer muchas cosas’; un día, hubo un pedido grande, me dijo mi mamá que yo le ayudé y así aprendí a enmarañar. Cuando veo que acabamos un trabajo, me da alegría, porque vi cómo se hizo y cuánto tiempo tardó en hacerlo; me gusta que la gente lleve lo que yo hago”, expresó.

Actualmente, la abuela de estos infantes, doña María, ha iniciado la enseñanza a la sexta generación de artesanos e impulsa el interés en mantener la actividad, que ha motivado poemas y jaranas, referente para el turismo local y extranjero.

“El vuelo de las palmas” fue el título de la intervención de Magaly, Jesús y Santiago en el Encuentro Nacional de Saberes Locales. Puedes conocer más sobre ellos en el siguiente video:

