¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien comente? ¡Qué suerte tiene esa persona! Esta expresión es muy utilizada por las personas que no tienen ni la menor idea de lo que te costó llegar hasta donde estás. Porque nadie cumple una meta o un sueño por mera casualidad, siempre será por causalidad. Esto es como el famoso ejemplo de la punta del iceberg, que es simplemente lo que se asoma en el mar, pero no sabes cuánto hay sumergido dentro que tú no alcanzas a ver, y lo que determina el tamaño del mismo, es el conjunto de todo lo que ves en la superficie más lo que trae por dentro.

Hay muchas cosas que la gente llama suerte, que no necesariamente lo son, pero me gustaría compartirte las que creo más importantes. Aquí 5 cosas que la gente confunde con suerte, al momento de cumplir una meta o lograr ser alguien exitoso: