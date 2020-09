Con gusto damos respuestas a las dudas e inquietudes que nos envía una amable lectora de esta columna después de analizar cada pregunta.

Saludos cordiales; tengo 57 años, radico en Mérida y la historia le es más que conocida: nunca me preocupé por forjar un patrimonio, me creí joven toda la vida; labore por 15 años en mi profesión sin cotizar en el IMSS, por lo que perdí esa antigüedad.

Nota: la antigüedad no está perdida, usted está vigente en derechos.

Hace 2 meses me despidieron de mi empleo, donde laboré 3 años y 2 meses.

Al hacer inventario de mi trayectoria me doy cuenta de que sólo tengo 608 semanas cotizadas, de 1983 a 1992, más lo de los últimos 3 años. ¿Significa que soy ley 73?

Nota: es correcto, podrá pensionarse por la llamada Ley 1973, cumplidos los requisitos de ley.

En mi cuenta afore tengo $85 mil 773 pesos y en Infonavit poco más de $29 mil pesos; nunca solicité crédito; mis dudas son:

¿Cómo puedo mejorar mi pensión haciendo una proyección a 60 años?

Nota: debe continuar cotizando por medio de patrón o de la continuación voluntaria o modalidad 40.

¿Cómo funciona la modalidad 40?

Nota: si a la fecha de su baja ha cotizado al menos 52 semanas en los cinco años anteriores, puede incorporarse a la continuación voluntaria o modalidad 40.

¿Si no logro volver a encontrar trabajo para cotizar (por la edad), cómo obtengo la conservación de derechos por 3 años que son los que me faltan??

Nota: las 608 semanas cotizadas le dan una conservación de derechos de casi tres años; por ello, forzosamente debe usted de cotizar, al menos, 26 nuevas semanas, a través de patrón o en modalidad 40, para asegurar pensión al cumplir 60 años de edad.

¿Qué me sugiere? Estoy a punto de pedir un retiro por desempleo a la afore, pero no estoy segura si esto me perjudica para la pensión o no modifica nada en este momento.

Nota: hacer un retiro parcial por desempleo es la acción menos aconsejable en este momento si desea preservar y asegurar su derecho a pensión; por ello, sugerimos no hacerlo, excepto que sea ineludible, pues las semanas cotizadas serán disminuidas y con ello tendrá menos posibilidad de pensión o mayor tiempo de cotización vía patrón o modalidad 40.

El ahorro Infonavit ¿cuándo lo podré recuperar?

Nota: una vez que obtenga resolución de pensión.

¿Es posible retirar el monto de afore e Infonavit ahora, en caso de que no pudiera pagar modalidad 40 por 3 años?

Nota: no, no es posible retirar estos recursos, excepto el retiro por desempleo.

