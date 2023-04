No vendieron pescados y mariscos como esperaban

Venteros de pescados y mariscos del mercado “Lucas de Gálvez” reportaron bajas ventas durante la Semana Santa. Sólo el Jueves Santo se registró un incremento de 15 por ciento en la demanda de estos productos.

Comentaron que, contrario a otros años, la venta de pescado frito, fresco y mariscos no fue la estimada.

En entrevista, uno de los encargados de la pescadería “Medina”, Manuel Sosa Pech, señaló que esta temporada estuvo muy baja y prácticamente sólo el Jueves Santo tuvieron buena venta; esperaba comercializar 200 kilos de pescado.

Apuntó que los precios se mantuvieron igual que el año pasado, no hubo incremento, por lo que consideró que no fueron influyeron para que la gente no comprara productos del mar.

Además, señaló que en Semana Santa muchas personas suelen vender pescado frito en sus colonias y esto origina que muchas familias no acudan al mercado a abastecerse.

"Este año optamos por ganar menos, el pescado frito lo seguimos dando a 200 pesos el kilo. Para nosotros prácticamente acabó la buena temporada, en el puerto se mantiene, pues como la gente va a pasear y tiene algo de dinero pagan hasta más de 300 pesos por un kilo”, dijo.

Rompen la tradición

Por su parte, la señora Florinda Contreras, de la pescadería la “Lupita”, consideró que las bajas ventas obedecen principalmente que las personas ya no respetan la vigilia y los viernes suelen comer carne de cerdo o res.

Indicó que el día de mayor venta fue el Jueves Santo, cuando las familias acudieron al “Lucas de Gálvez” para abastecerse de pescados y mariscos y cumplir con la tradición de consumir esos productos en los días santos.

“El jueves sí se incrementaron mucho las ventas, podríamos decir que hasta en 25 a 30 por ciento, la gente se llevó pescado tanto crudo como frito. Además compraron camarones, jaibas y caracoles, que fueron los de mayor demanda. Y en estos días de Pascua ya no hay mucho movimiento, esperemos para el fin de semana próximo se mejoren las cosas”, dijo.