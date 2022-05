Lizette Mimenza Herrera, nueva magistrada del Tribunal Superior de Justicia

MÉRIDA, Yucatán.- Con 17 votos a favor, el Congreso del Estado eligió ayer a Lizette Mimenza Herrera como magistrada del Poder Judicial del Estado, y en la misma sesión rindió protesta de su cargo, el cual ejercerá durante los próximos 15 años consecutivos.

Las otras dos candidatas, Teresita de Jesús Anguas Zapata, recibió tres votos; y Adiver del Rubí González Alpuche, un voto; en tanto que hubo cuatro votos nulos. La elección de Mimenza Herrera requería de al menos 13 votos, y recibió 17, acto con el cual sustituyó en el cargo a Adda Cámara Vallejos, quien renunció a su cargo el mes pasado.

En la discusión del dictamen, la diputada local por el PAN y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carmen González Martín, declaró que el proceso de selección se llevó a cabo en un marco de respeto y diálogo, por medio del cual pudieron conocer las propuestas de las tres aspirantes.

El tema generó un debate entre diputadas del PAN y Morena, por un lado las legisladoras panistas Karla Salazar González y Dafne López Osorio se pronunciaron a favor del dictamen y pidieron un alto a las descalificaciones hacia las tres candidatas al cargo de magistrada.

Lo anterior ante las posturas de las diputadas por Morena, Alejandra Novelo Segura, Jazmín Villanueva Moo y Rubí Be Chan quienes se pronunciaron en contra, en tanto que Novelo Segura refutó que no había descalificado a las citadas candidatas sino que a su criterio no cumplían con los requisitos del perfil para ocupar el cargo de magistrada.

El dictamen del nombramiento fue aprobado en lo general y en lo particular por mayoría de 21 diputados del PAN, PVEM, Nueva Alianza, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano; y 4 votos en contra de Morena.

En asuntos generales, el diputado por el PAN, Esteban Abraham Macari presentó una iniciativa de reforma a la Ley de educación y a la Ley de salud del estado en materia de trastorno por déficit de atención; en tanto que su compañera de partido, Melba Gamboa Ávila presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en materia de instalación de los ayuntamientos.

Por su parte la también diputada local por el PAN, Dafne López Osorio, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; a la Ley de salud y a la Ley de educación, en materia de prevención de la violencia de género.

En la sesión el diputado local por Nueva Alianza, Crescencio Gutiérrez González reconoció a los maestros normalistas del ámbito rural, en referencia a que se cumple el Centenario del Normalismo Rural y de la creación de las Normales Rurales de México.

Al respecto manifestó que “es necesario reconocer la valía de este proyecto educativo para su preservación histórica y vigencia, así como recuperar en Yucatán las experiencias del normalismo rural”.