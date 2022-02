Durante la semana que termina, recibimos la visita de unos familiares de mi esposa que vienen desde Australia, así que hemos dado un poquito de recorrido a nuestro bello Estado, mirando con ojos de turista los lugares que usualmente observamos con los de ciudadano. Vaya que han sido muchas cosas las que he mirado, de las que me he sorprendido y también las que me han dolido.

Mirando nuestro Yucatán, me he reencontrado con nuestra impresionante cultura y nuestra magnífica historia, que a veces suelo olvidar y cómo tanta guerra, dolor y heroísmo, tras la conquista de la cultura maya, terminó en formar la maravilla de nuestra gente. ¡Qué difícil entenderlo y aceptarlo!

También pude visitar algunos de los magníficos cenotes, me impresionó como han cambiado tanto en unos pocos años por la mano del hombre que ha modificado algunos de estos lugares, que van dejando ya de ser naturales al añadirles cascadas, iluminación y otros artefactos, que aunque no los han dejado nada feos, cambian el ecosistema.

De lo que sí me quejo y me duele, es de cómo destruimos nuestros paisajes, cuantos espacios con quema, o peor, con basura despedazan los laterales de las carreteras y contaminan nuestro suelo, y ni qué decir de las playas, que hasta vidrios rotos a veces tienen. Ojalá pudiéramos recapacitar y modificar.

Tenemos tantas riquezas y aún viviendo aquí no las sabemos disfrutar. El turismo internacional y nacional es padrísimo, pero si tan solo aprendiéramos a ser nosotros, los locales, esos turistas que crezcan más nuestra economía, que aprendan más de nuestro pasado y que miren los grandes errores humanos que estamos cometiendo. Quizá y así, seremos capaces de saber cuidar y promover.

Invito a los proveedores de atención turística, a los que tienen paraderos, cenotes, playas, etcétera, a generar descuentos, promociones y paquetes para locales como ocurre en otras partes del mundo, y en el mismo vecino Quintana Roo. De esa manera, crecemos todos y conservamos mejor.