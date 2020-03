Reporta el Aeropuerto de Mérida caída en el flujo de pasajeros por cancelación de vuelos

MÉRIDA, Yucatán.- La suspensión temporal de seis vuelos nacionales y al menos uno internacional por las medidas de contingencia ante el Coronavirus Covid-19, han provocado una caída de hasta mil 500 pasajeros por día en el Aeropuerto Internacional de Mérida (MID) “Manuel Cresciencio Rejón”, que por lo general al día, maneja un flujo de 6 mil viajeros.

Al respecto, el administrador general de la terminal aérea, Oscar Carrillo Maldonado, expuso que desde el jueves pasado varias aerolíneas cancelaron seis vuelos nacionales a diferentes destinos del país, además de que a partir del primero de abril se suspenderá el vuelo hacia Houston, Texas, en los Estados Unidos, ante la alerta del Covid-19.

Precisó que en cuanto a los destinos nacionales, se suspendieron en su mayoría las salidas hacia la Ciudad de México y Villahermosa (Tabasco), condición que ha generado una baja en el flujo de pasajeros que llegan o salen del aeropuerto.

Recordó que la administración general de la terminal mantiene las estrictas medidas de higiene y prevención para evitar posibles contagios del virus, con la instalación de filtros sanitarios, el uso de gel antibacterial y la toma de temperatura con sensores de mano y cámaras a todos los pasajeros que llegan de los vuelos.

Destacó que anteayer (viernes), se instaló un tercer filtro sanitario a la salida del MID, dónde también se mide la temperatura y si se detecta a una persona con un posible caso sospechoso de Covid-19, se reporta a la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

“Se ha notado el decremento de los pasajeros en los últimos dos o tres días, todavía no tenemos cifras definitivas, pero es reflejable que la afluencia de pasajeros se ha reducido por estas medidas de contigencia”, aseveró.

Carrillo Maldonado explicó que la suspensión de estos vuelos obedece a la demanda de pasajeros que reportan las aerolíneas, por lo cual se tiene que realizar ajustes para no tener pérdidas en la operatividad de las mismas.

Por ello, no descartó que si la próxima semana se refleja una caída más drástica en el flujo de pasajeros también se cancelen otros vuelos, dado que las medidas de contingencia han recomendado a las personas a mantenerse en sus casas y no salir de viaje si no es necesario.

Cabe mencionar que el Aeropuerto de Mérida labora con un total de 12 aerolíneas, de las cuales 10 son nacionales y dos internacionales, que en conjunto manejan al día más de 120 operaciones de vuelos en una jornada normal.

Por último, el administrador general refirió que se continuarán reforzando las medidas de higiene y prevención hasta que se mantenga la contigencia, además de que se mantendrá una constante comunicación con las autoridades sanitarias, tanto a nivel federal como estatal.