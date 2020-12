MÉRIDA, Yucatán.- De acuerdo con los modelos de predicción, se espera la llegada de un Frente frío entre el 24 y el 25 de diciembre próximo según el meteorólogo de la UADY, Juan Vázquez.

De llegar el Frente frío esta Navidad, como aparentemente sucederá, se rompería un récord ya que desde 2017 no se han presentado bajas temperaturas en esas fechas especiales.

Temperaturas para Nochebuena y Navidad

Para esta Nochebuena se prevé cielo medio nublado, vientos del Este cambiando al Noroeste, con cielo mayormente nublado por la tarde y noche, así como con lluvias por la tarde y noche con una temperatura máxima de 31 a 33º C.

En las primeras horas de la tarde y al final de la noche del 24 ó primeras horas de la madrugada del viernes 25 llegaría un Frente frío, lo cual provocaría un amanecer fresco con una temperatura mínima de 13 a 15º C en el cinturón de cenotes central y el cono Sur del estado.

Mientras tanto, en la ex zona henequenera se esperan temperaturas de 15 a 17º C y en Mérida, como el resto del Estado, de 16 a 18º C.

La temperatura máxima durante el día del 25 de diciembre será de 22 a 25º C hacia el mediodía, con cielo mayormente nublado con vientos frescos del norte y noreste.

Esta es la tabla de temperaturas que se han registrado durante la Nochebuena y Navidad desde 2013 a 2019.

2013

24: Max 26.3ºC Min 17.3º

25: 28.3ºC y 12.4ºC

2014

24: 29.3ºC y 21.2ºC

25: 24.5ºC y 19.8ºC

2015

24: 33.2ºC y 23.8ºC

25: 33.7ºC y 23.2ºC

2016

24: 29.2ºC y 18.4ºC

25: 32.1ºC y 19.9ºC

2017

24: 31.4ºC y 17.3ºC

25: 30.9ºC y 15.9ºC

2018

24: 28.8ºC y 19.1ºC

25: 30.4ºC y 20.2ºC

2019

24: 31.0ºC y 20.6ºC

25: 32.0ºC y 20.0ºC

