MÉRIDA, Yucatán.- La familia de su ex marido abusó, pues sin previo aviso desalojaron a una mujer de la casa donde vivía junto con dos hijos menores de edad, en un predio del fraccionamiento Jardines Miraflores. Además de que se quedaron con sus cosas que estaban en el inmueble.

Los acusados son Héberth Armín, Ch. C., Irma Judith C. G. e Irma Guadalupe h. C., quienes fueron imputados por los fiscales por los delitos de despojo de casa inmueble agravado, robo calificado cometido en pandilla y violencia familiar; ilícitos, por lo que respecta al primero, previsto y sancionado por el numeral 329 párrafo I, fracción II (segunda acepción), en relación con el párrafo V del aludido numeral.

Por lo que respecta al segundo, previsto por el numeral 330 y sancionados con pena privativa de libertad por los ordinales 333 fracción I y 335 fracción I, en relación con el diverso numeral 165 párrafos I y II; y por lo que respecta al tercero, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 228; relacionados a su vez los injustos de referencia, con los ordinales 19 y 86; todos del Código Penal del Estado en vigor.

En la causa penal, que es la 71/2020, se establece que la hoy querellante E.K.M.F., contrajo matrimonio civil en esta ciudad con el hoy indiciado Héberth Armín Ch. C., en abril de 2004.

De modo que establecieron su hogar conyugal en un predio del fraccionamiento Jardines de Miraflores.

El caso es que derivado de múltiples desavenencias decidieron dar por concluida dicha unión, en la que procrearon dos hijos, pero la ahora víctima continuó viviendo junto con sus hijos en ese inmueble, que es propiedad de Irma Judith.