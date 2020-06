MÉRIDA, Yuc.- La jueza Primero de Control de Kanasín, Marissa Sabido Polanco, vinculó a Juan Antonio “N”, agente de la Policía Municipal de Tekantó, como presunto responsable de atropellar y matar a un adulto mayor durante un siniestro vial que ocurrió el pasado lunes 8 en la carretera Tekantó-Teya.

Sin embargo, el agente enfrentará el proceso en libertad pues la jueza de Control no accedió a la prisión preventiva solicitada por los fiscales y decretó las medidas cautelares de una garantía económica de 5 mil pesos, firmar el libro de registros dentro de los primeros cinco días de cada mes, no acercarse a la víctima indirecta ni a sus familiares y no salir del Estado.

En la causa penal, que es la 46/2020, se señala que el fatal accidente sucedió el pasado lunes 8 de junio, alrededor 13:05 horas, cuando el imputado conducía la unidad 1377 de la Policía Municipal de Tekantó en el tramo Tekantó-Teya y a la altura del kilómetro tres colisionó por alcance la bicicleta que manejaba Secundino “N”, de 73 años de edad, que circulaba en el mismo carril y dirección, ocasionándole la muerte por traumatismo craneoencefálico.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Kanasín, la jueza decretó legal el arresto y los fiscales le formularon los cargos de homicidio cometido por culpa.

El acusado se reservó el derecho de rendir su declaración sobre los hechos que se le imputan y renunció al plazo que otorga la ley para que se resuelva su situación jurídica.

Por eso, luego del debate entre las partes, la juez Marissa Polanco Sabido vinculó a este policía de Tekantó por el delito de homicidio cometido por culpa, previsto en el artículo 368, 372 en relación con el numeral 9 y 79, todos del Código Penal de Estado de Yucatán, cometido en quien en vida respondió al nombre de Secundino “N” y denunciado por Daniel “N”.