Albergue de perros y gatos en Mérida requiere más apoyo a través de adopciones

MÉRIDA, Yuc.- En estos días de contingencia sanitaria las adopciones de perros en el Estado se han incrementado en buena medida, ya que las personas disponen del tiempo para estar en casa, por lo que pueden trabajar en la educación y adaptación de estos animales, en lo que regresan a su rutina normal, aseguró la presidenta de la Asociación Civil “Evolución Animal”, Silvia Cortés Castillo.

“Ha crecido la cultura de la adopción, cuando inicié hace 23 años no existía, la gente no entendía el concepto y se les explicaba que iba a haber un trámite, se burlaban o me colgaban el teléfono porque les parecía ridículo que hubiera un trámite para estar seguros de que el animalito quede en manos responsables”, indicó.

Destacó que en el Estado se ha incrementado las adopciones perros, pero aún hay muchos casos de discriminación y hay personas que empeoran la situación comprando estas especies.

Además, desafortunadamente hay muchas personas que tienen animalitos de compañía y no los esterilizan, provocando que siga aumentando el problema de sobrepoblación de perros y gatos, por lo que muchos están necesitados de hogar y están compitiendo por tener una familia responsable.

“El problema sigue siendo muy complicado y la ausencia de compromiso serio por parte de las autoridades para trabajar preventivamente y correctivamente, estoy hablando de campañas de esterilización, de educación para generar más tenencia responsable y de aplicación de leyes y reglamentos de protección a la fauna; eso nos quedan debiendo las autoridades dejándonos a las asociaciones civiles la mayor parte de la carga de este tema”, aseguró.

Precisó que esta organización tiene 300 perros y 170 gatos esperando ser elegidos para adopción, pero aunque han conseguido acomodar a estos animalitos en casas que los quieren y cuidan bien, el número de animales que llegan a este sitio no disminuye, ya que llegan o rescatan a más animalitos.

“Una forma en la que estamos tratando de disminuir un poco el recurso que necesitamos dentro de la institución es buscando que más adopciones se concreten, si se logra el acomodo de estos animalitos con más familias, disminuirá la población que tenemos en el santuario, esto precisamente ayudará a que bajen nuestros costos directos”, indicó.

Explicó que sólo para alimentar a los animales que tienen en el albergue requieren más de 20 mil pesos a la semana, cerca de 10 mil pesos para los sueldos de las personas, medicamentos, honorarios de veterinarios, más todos los requerimientos que tiene el lugar, por lo que los recursos no les alcanzan, de ahí que piden ayuda de la sociedad en general para poder solventar el funcionamiento del sitio.

Agregó que Evolución no es sólo un albergue, si no un santuario para los perros abusados y maltratados.

Es un hogar para “malix pek”, que tienen dificultades para ser adoptados simplemente porque ellos son perros callejeros y no son de raza. En Evolución, esos perros tienen un hogar.