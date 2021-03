Yucatán: Burla restricción de acercamiento e intenta violar a su ex en Umán

MÉRIDA, Yuc.- Un auto de apertura a juicio oral se dictó para juzgar a Roger Fernando C.P. por tentativa de violación y violación a las órdenes de las medidas de protección, por el ataque sexual que cometió contra su ex pareja, a la que tenía prohibido acercarse y que supuestamente contaba con vigilancia policiaca.

En noviembre pasado, el agresivo sujeto solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, para juzgarlo por los delitos arriba citados. Pudo haber sido beneficiado con un procedimiento abreviado, pero optó porque se le juzgue.

El primer ataque se dio el 20 de junio de 2019, alrededor de las 9:15 horas, cuando C.M.A.P.B. se encontraba a las puertas de un predio de la calle 17-D entre 48 y 48 diagonal del fraccionamiento ACIM I, de Umán.

No le importó restricción

Apareció su ex pareja y ejerció actos abusivos de poder, dirigidos a agredirla de manera física y psicológica, pues pretendió sostener relaciones sexuales con la víctima, sabiendo que tenía una restricción para acercarse a ella y a sus hijos, pues es extremadamente violento.

En esa ocasión, la víctima solicitó auxilio de elementos de la Policía Municipal de Umán, quienes evitaron que el citado Roger Fernando la siga agrediendo, pues no estaban lejos, ya que supuestamente la estaban protegiendo.

Debido a los ataques, la denunciante resultó con lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. No conforme, el 2 de marzo pasado, de nueva cuenta atentó contra su ex, pues aproximadamente a las 03:50 horas, M.A.P.B. se encontraba durmiendo en su casa cuando en un momento dado escuchó que su ex pareja sentimental le hablara.

Al despertar, el sujeto le tapó la boca y amenazó, mientras ella observó que en sus manos tenía un cuchillo y le dijo que se dejara para tener relaciones sexuales, a lo cual se negó y el imputado intentó penetrarla, pero no pudo.

Por tal motivo la golpeó en varias partes del cuerpo, comenzando a gritar la denunciante. Ante el escándalo y al ser descubierto huyó, para posteriormente ser detenido.

Abusa de menor de 14 años de Peto

En otro caso, el juez de Control en Tekax, Manuel Soberanis Ramírez, imputó por el delito de abuso sexual a Virgilio H.D., que aprovechó que una menor de 14 años había olvidado su cubrebocas en su casa, en Tixhalactún, Peto, para manosearla.

Es por eso que fue detenido por familiares de la menor, que lo encerraron en un baño para que no pueda escapar y lo entreguen a las autoridades, como finalmente ocurrió.

Soberanis Ramírez decretó como legal la detención del ahora procesado y accedió a imputarlo por el delito de abuso sexual que denunció la progenitora de la menor agraviada.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo en contra de este sujeto.

Luego estableció que la audiencia de vinculación se efectuará este lunes 1 de marzo.

Los hechos se dieron el 21 de febrero, aproximadamente a las 21:30 horas, cuando Virgilio, encontrándose en el interior de un predio conocido en la población de Tixhualactún, ubicado enfrente de un preescolar, de pronto vio que la menor regresaba a dicho domicilio en busca de su cubrebocas que había olvidado.

Sin pensarlo, la sujetó y besó, para enseguida tocarle los genitales, pero fue sorprendido por la hermana de la muchacha, logrando de esta forma apartarse de ella y pedir ayuda a uno de su primos, para posteriormente retenerlo en el interior de un baño en ese mismo domicilio, solicitándose de esta manera auxilio policial para que fuera detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

