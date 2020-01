MÉRIDA, Yuc.- Una especie de “tolok” fue observada nadando a varios metros de profundidad en un cenote del municipio de Calotmul por parte de espeleobuzos que acudieron a sanear el sitio.

Este hecho fue dado conocer por Sergio Grosjean en su perfil de Facebook, quien detalla que tres buzos observaron y videograbaron (mira el video abajo) esta especie a la que catalogaron como nunca antes registrada, ya que se comporta diferente al clásico tolok yucateco.

En sus redes sociales Sergio Grosjean posteó lo siguiente:

“El sábado pasado durante el saneamiento del cenote Calotmul, en el que tuvimos la oportunidad apoyar a la fundación Bepensa en un saneamiento más, los espeleobuzos Alan Moreno, César Ruiz González y Luis Felaco tuvieron la fortuna de observar un fenómeno inédito, nunca antes registrado, a 10 metros de profundidad, un basilisco o tolok como le conocemos en Yucatán a este animal, se encontraba en estado inerte, aparentemente muerto, pero al tocarlo, el animal reaccionó y nadó como se observa en la filmación. Lo interesante es que no subió a la superficie, simplemente se postró en otra roca y allá se quedó. Simplemente sorprendente y posiblemente se trate de una especie nunca registrada”.

Otro de los buzos que menciona Sergio Grosjean en su publicación, Luis Felaco, manifestó entre los comentarios al video que:

“Definitivamente que yo sepa no se ha reportado este tipo de comportamiento en un cenote, tampoco el dato de profundidad, se sabe que (toloks o basiliscos) ‘caminan’ y nadan sobre el agua y según National Geographic se dice que pueden sostener la respiración hasta 30 minutos, cuando lo vi a tal profundidad durmiendo me impresionó, es muy raro conseguir cualquier reptil en un cenote y menos uno de este estilo y exhibiendo ese comportamiento, era evidente que estaba ahí porque quería, no porque estuviera cansado o muriendo, quién sabe si incluso se alimente de algunos renacuajos o peces, muchas cosas por descubrir”, asevera.

Comentarios de Luis Felaco. (Captura de pantalla)

¿Qué es un tolok?

En Yucatán se le conoce como "tolok" a la iguana, siendo más específico a las especies iguana negra (Ctenosaura pectinata), la iguana rayada (Ctenosaura similis) y la iguana de cola espinosa (Ctenosaura defensor).

Este reptil está habituado a la vida en la tierra, aunque algunos pasan periodos bajo el agua, por lo que sus pulmones están bien adaptados al cambio, sin embargo no son nadadores como la especie del video.