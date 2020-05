¿Inconforme con tu recibo de CFE? Podrás reclamar cobros excesivos con asesoría gratuita

MÉRIDA, Yuc.- Si recibiste un recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el que te cobran un consumo de luz que no realizaste, puedes reclamar jurídicamente contra la empresa del Estado mexicano, ya que no es organismo fuera de la ley.

El Ayuntamiento de Mérida ofrece asesoría jurídica gratuita para iniciar un proceso en contra de las tarifas excesivas de la CFE y lo único que tienes que hacer es enviar un correo a tarifasjustas@merida.gob.mx.

Ahí expondrás tu caso y los abogados de la comuna te señalarán los pasos a seguir para recibir una tarifa justa.

Cabe señalar que existen procedimientos a realizar contra los actos de la CFE, como el recurso de revisión, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se puede tramitar juicios contenciosos contra la CFE ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Dependiendo del caso, la persona o comercio será orientado sobre el proceso jurídico para poder combatir el nivel de cobranza extrema que registran varios clientes.

La Comisión Federal de Electricidad es el único organismo que presta el servicio de energía eléctrica, y por tanto, los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como contratos entre particulares, sino como contratos administrativos, lo que pone en evidencia que no constituyen un acto de comercio, fundamentalmente porque la CFE no persigue fines de lucro o de especulación comercial con el suministro de energía eléctrica.

Lo anterior, pues la CFE actúa por mandato y obligación constitucional de generar, distribuir y abastecer de energía eléctrica a todo el territorio nacional, procurando de esa manera el desarrollo económico y social del país.