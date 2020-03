Yucatán recibirá el Tianguis Turístico con medidas de prevención ante Covid-19: Mauricio Vila

MÉRIDA, Yuc.- El gobernador Mauricio Vila Dosal hizo un llamado a Yucatán a extremar medidas de higiene ante el coronavirus, y afirmó que el Tianguis Turístico de México 2020 sigue en pie porque así lo ha indicado la Secretaría de Salud Federal, que es la encargada, dijo, de dictar las políticas sobre la citada enfermedad y que ha determinado que no hay restricciones de eventos.

“Aquí lo importante es que todos extrememos las medidas de precaución y las medidas que ha señalado la Secretaría de Salud Federal que a veces parecen muy simples pero es lo que funciona: el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, evitar el saludo, entre otras muchas cosas”.

En rueda de prensa en la que presentó los avances del Tianguis Turístico de México 2020 a celebrarse en Mérida del 22 al 25 de marzo; de lo que se informa en nota aparte, Vila Dosal declaró que el Covid-19 llegará a esta entidad.

“El coronavirus va llegar a todo el mundo, México no es la excepción y Yucatán no es la excepción, el coronavirus va llegar a Yucatán, ¿Cuando va llegar? es lo que no sabemos”.

En este contexto, Vila Dosal explicó que al Tianguis Turístico arribarán 7 mil personas y de éstas, sólo mil serán extranjeras, los demás serán nacionales.

En este contexto el gobernador recordó que la Secretaría de Salud Federal ha informado que el país está en la etapa uno del coronavirus, la cual se mide en decenas de casos y del cual expuso que en México hay siete casos confirmados, es decir, no se ha llegado a las decenas.

“En esta etapa claramente se habla de que el saludo entre personas: ninguna restricción. Espacios públicos cerrados, teatros, estadios, cines: no es necesario cancelar eventos. Espacios públicos abiertos, plazas, parques, playas: no es necesario suspender eventos. Escuelas, preparatorias y universidades: solamente difusión de mensajes preventivos y no es necesario suspender clases. Lugares de trabajo: difusión de mensajes preventivos, no es necesario suspender de eventos. Esta es la etapa en la que estamos hoy en México”, finalizó.