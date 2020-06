Conoce a la doctora Celia Alpuche; llama a hablarle a los niños sobre el autocuidado de la salud

MÉRIDA, Yuc.- La doctora Celia Alpuche Aranda, destacada científica formada en Yucatán, es integrante del Grupo Estratégico Asesor de Expertos (SAGE, en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A este destacado grupo, de sólo 15 científicos, también se integró el doctor Hugo López-Gatell, vocero oficial en temas de la pandemia del Covid-19.

Nacida en Hopelchén, Campeche, pero con estudios en Yucatán desde segundo año de primaria hasta su especialidad en pediatría, la científica tiene como motivo de orgullo ser egresada de la UADY y haber tenido “extraordinarios maestros”.

Con maestrías, doctorados y posdoctorado en México y fuera de México –en el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard-, la doctora Alpuche es directora del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública.

En entrevista con Novedades Yucatán –para cuya realización apoyó la doctora Ligia Vera Gamboa, su condiscípula-, sólo pide no tocar el tema de su nuevo encargo porque lo considera prematuro aún, pero nos cuenta de su importante trayectoria:

¿De qué año a qué año estudió en Yucatán?

Desde segundo año de primaria hasta la especialidad de pediatría. En Medicina soy de la generación 74-80 de la Facultad de Medicina de la Uady, a mucho orgullo.

¿Dónde y cuándo le surgió la vocación por la medicina?

No lo sé, simplemente surgió y si me pregunta si me arrepiento, le diré que no porque no sé hacer nada más que esto, lo he disfrutado y sufrido por toda una vida, es mi vida.

¿Por qué escoger Yucatán para estudiar?

Soy campechana de nacimiento, pero mi abuela paterna doña Celia Navarrete vivía en Mérida y mis padres me enviaron a estudiar a esa ciudad desde muy pequeña y allá crecí y estudié prácticamente toda la vida.

¿Qué opinión le merece la calidad de la formación académica de la Facultad de Medicina?

Tuve maestros extraordinarios, que siempre guardo en mi recuerdo y en el corazón, tanto durante la carrera de medicina como en la especialidad de pediatría, que no sólo me enseñaron medicina, sino el trabajo honesto y dedicado. Esa formación fue fundamental para mi desarrollo profesional actual.

La niñez hoy día se está enfrentando a muchos peligros para su salud y desarrollo psicológico y físico. Como infectóloga pediatra, ¿cuáles considera que son los mayores riesgos a que se enfrentan tanto desde el punto de vista de la salud ante tantos virus emergentes como en el aspecto emocional?

Una pregunta amplia y compleja. Desde el punto de vista de salud puedo insistirles a los padres en usar todas las oportunidades para brindarles a los niños las mejores condiciones como la aplicación en tiempo y forma de las vacunas ofertadas en el programa universal de vacunación que son gratis y con eficacia y seguridad demostrada.

La educación debe incluir enseñarles la libertad y los límites, a usar todo lo que la modernidad ofrece con un buen balance sin excesos y en su propio beneficio.

Hay que recordar que la evolución de cada individuo pequeño hasta la edad escolar y sobre todo adolescencia requiere atención de diferentes áreas de la salud y tienen requerimientos de salud física y emocional diferentes.

Sólo en los últimos 11 años, en México, la población y por lo tanto los niños se han enfrentado a grandes epidemias, dos de ellas pandemias: influenza AH1N1, chikungunya, zika y ahora Covid-19.

Hay que hablar con ellos, explicarles lo que pasa con la verdad y enseñarles a auto cuidarse.