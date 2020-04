Agreden a enfermero en Centro de Mérida; le tiran refresco

MÉRIDA, Yuc.- En todo el país continúan las agresiones a enfermeros y enfermeras, y Yucatán no es la excepción, donde ha habido casos en los que un profesional de la salud es agredido por personas ignorantes, que en lugar de respetar dicha profesión, toman una actitud agresiva contra ellos.

Este lunes en redes sociales, Gilberto “N” denunció que fue víctima de una persona insolente que desde un auto le tiró refresco a su uniforme, mientras caminaba por el Centro de Mérida, gritándole diversos insultos relacionados con el Covid-19.

El enfermero indica que se trata de “una señora bien” que lo atacó sin que él pudiera defenderse, además de señalar que otros compañeros han pasado por lo mismo.

El uniforme estropeado. (Novedades Yucatán)

Gilberto “N” lamenta la mala educación de mucha gente que no entiende lo mucho que este personal de la salud aporta a la nación en estos momentos de contingencia.

Cabe señalar que en otros estados de México, ya se ha tomado medidas para estos casos, buscando interponer sanciones y multas más fuertes a las personas que ataquen a estos trabajadores de la salud, lo que podría frenar las agresiones.

Hoy mismo en la conferencia de la Secretaría de Salud sobre el avance del Covid-19 a nivel nacional, una enfermera invitada pidió comprensión y respeto para ya no recibir agresiones por parte de algunas personas que por miedo realizan estas acciones, rompiendo en llanto.

Aquí transcribimos su denuncia expresa:

"No soy de publicar mi día a día o qué tanto hago en mi vida diaria, en casa o en el trabajo, pero todas las mañanas madrugo 4:30 para poder llegar a mi área de trabajo y de regreso ya cansado, exhausto con calor ya queriendo llegar a casa.

Pero de veras que hay gente que no tiene ni tantita m..., vergüenza o nada en el cerebro.

Hoy por la tarde después de salir del trabajo paso por el Centro de Mérida por el mercado “San Benito” para ser específicos sobre la calle 60 y a tan solo unas cuadras de mi paradero para llegar a mi casa esperando el semáforo para poder cruzar ¡oh sorpresa! Una doña, una “dama”, una señora de bien, se tomó el tiempo y delicadeza de agredirme tirándome refresco y aún con el valor de gritarme y decirme que estoy contaminando el planeta y que tengo la enfermedad de Covid y además me insultó todo eso en un lapso de menos de 1 minuto.

La vergüenza que da y la impotencia de toda la gente que te voltea a ver pensando que es cierto.

Aquí no termina después de decir faramalla y media a la hora de irse me menta la madre y claro como ella estaba en su auto a toda m..., y se le cruzaron los cables hizo lo que hizo.

Qué inhumano y qué vergüenza, qué triste que los mexicanos piensen así ahora en estos momentos así del personal de salud #medulesmexico.

A compañeros de trabajo ya les había pasado pensaba que no me tocaría vivir algo como esto.

Yo no estoy en Hospital en la UMAE, en el regional, en el Benito Juárez ahí están mis compañeros y mi familia día a día rompiéndose la m... ellos mismos teniendo familia y exponiéndose por consiguiente también yo tengo familia, mi esposa y mi bebé de 7 meses que si por mi fuera yo no salgo y me quedo en casa con ellos.

Pero elegí ser enfermero para atender pacientes, cuidar de ellos, ver nacer a la vida y también irse.

Qué triste mi unidad de trabajo tal vez no sea un lugar donde se vean casos de Covid confirmados, es un municipio donde la gente de pueblo como dirían muchos son mas educados con respecto a este tema, pero si así lo fuera me expongo yo y a mi familia.

Ahora señora sólo le pido que si ve a otro personal de salud en la calle no haga lo mismo recuerde que en algún momento de su vida usted pisara un hospital y le tocara que lo atienda yo mismo u otro enfermero o enfermera, y si me lee por que se que lo hará, mi uniforme le espera para que lo lave señora inconsciente y no sé qué más decir ni como expresarme de una señora; de veras, qué que cosas en serio".