Cata de vinos y degustaciones serán parte del Club Sibarita Food Fest en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Un evento que ofrece degustaciones gastronómicas y de cerveza, cenas maridaje, mixología, catas, conferencias, showcookings y masterclass en diferentes sedes de Mérida es el Club Sibarita Food Fest, que se realizará del jueves 19 al viernes 21 de febrero de este 2020.

Los cofundadores de Club Sibarita Food Fest, Carolina Molina Marrufo y Jean Philippe Gillot–Lomelín, dieron los pormenores de la cuarta edición de este evento, fundado en 2017 por estos empresarios que admiran las expresiones gastronómicas y culturales de México.

Los boletos ya están a la venta con pases individuales o para todo el festival, los cuales oscilan de los 800 pesos el más económico a los 10 mil pesos el más caro, los cuales puedes revisar con detalle en el siguiente enlace.

En esta nueva edición se estima una asistencia de más de tres mil personas que disfrutarán de tres días de actividades llenas de sabor, tradición y sofisticación, bajo la guía y experiencia de más de 40 chefs.

Entre las actividades de esta cuarta edición están la comida inaugural Chefs and Friends, la degustación Taste the Best –con más de 20 chefs cocinando en vivo– y la cena de gala The Art of Fine Dining, entre otros eventos.

"El objetivo del festival es potenciar y difundir a nivel internacional la cocina de la Península a través de experiencias memorables del más alto nivel como cenas con maridaje, comidas, catas, convivencias con chefs y clases magistrales", agregaron Carolina Molina y Jean Philippe Gillot.

Asimismo, con "workshops dirigidos por personalidades de la industria culinaria y recorridos exclusivos por sitios turísticos en los que se celebra y enaltece la esencia de la cocina tradicional del sureste mexicano".

De acuerdo con los organizadores, Club Sibarita Food Fest funge como una atractiva plataforma de networking para profesionales involucrados en la alta gastronomía, ya sea empresarios, chefs y, por supuesto, sibaritas o personas de gustos "refinados".

Apoyo de Sefotur

El festival cuenta con el apoyo de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), la cual "trabaja para posicionar a este destino como un referente de vanguardia y tradición culinaria".

"Nos sentimos muy contentos de que Club Sibarita Food Fest tenga una nueva edición en nuestro Estado, y que sea un evento más de excelencia que tenemos en Yucatán", destacó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán.