MÉRIDA, Yuc.- La alerta por el Covid-19 ha provocado escasez de gel antibacterial, las farmacias, supermercados y tiendas de autoservicio no cuentan con este producto y a través de redes sociales se oferta con un costo, que va desde los 80 hasta los 100 pesos por litro.

La difusión de estos mensajes hace que la gente confíe en la eficacia de este producto, que no ha sido probado y que puede dañar la piel e incluso contribuir a un posible contagio. Lo que podría costar la vida, coinciden especialistas.

La alarma por la propagación del coronavirus provocó la escasez de este producto y en el caso de encontrarse en algunas tiendas, físicas y online, se vende a precios realmente altos y la gente opta por adquirirlos, aunque tenga pagar el doble por un litro de gel, porque es necesario protegerse.

El producto que se vende a través de la Red podría ser de producción casera y generalmente se trata de marcas de reciente creación, de producción casera o de dudosa procedencia, lo que sería riesgoso para los consumidores, por lo que se le pide a las personas mucho cuidado y precaución a la hora de adquirirlo.

Ante el desabasto de este tipo de geles y de los productos que se necesitan para producirlo, surgen nuevos geles que no necesitan tanta concentración de alcohol o fórmulas que no emplean alcohol, lo que hace que no sean realmente eficaces y seguros, por eso se debe tener cuidado con el gel que se ofrece por internet pero no hay nada que regule la venta de este artículo.