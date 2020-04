Hay suficiente gel y cubrebocas en las farmacias de Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Aunque se han registrado algunos ajustes, no existe hasta ahora un escenario alarmante sobre los precios en los insumos y medicamentos, aseguró la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), a la cual están afiliados el 75 de estos comercios en Yucatán.

Antonio Pascual Feria, presidente de la Anafarmex, mencionó que mientras no se presente una descompensación en la paridad de la moneda con respecto al dólar y una mayor inflación, no existe razón alguna para incrementar el precio de los insumos.

La moneda estadounidense, como hemos informado, ha fluctuado entre los 23 y 25 pesos en las últimas semanas.

Respecto al abasto de artículos para las enfermedades respiratorias, incluyendo el coronavirus Covid-19, como lo son los cubrebocas y el gel antibacterial, mencionó que las farmacias ya están resurtiendo estos productos, luego de que hubo una sobredemanda, sobre todo por compras en gran volumen.

“En la temporada estacional, que va de septiembre a abril, hay una demanda para los padecimientos de las vías respiratorias, incluyendo cubrebocas y gel antibacterial”, recordó.

Los demás insumos para la salud, continuó, son para toda esta gama de enfermedades, que van desde el simple resfriado, hasta bronquitis, faringitis y asma, pero el más grave que es la influenza y ahora alguien que no estaba invitado, que es el coronavirus.

“Ante este escenario nos preparamos para una demanda por encima del 30 por ciento con respecto al periodo normal en el abasto de estos insumos”, explicó.

En el caso concreto de cubrebocas y gel antibacterial, señaló que se han estado reponiendo y no todas las farmacias tienen el desabasto, pero poco a poco se está surtiendo a toda la red de farmacias, detalló en entrevista con Novedades Yucatán.

Influenza

“No queremos minimizar el riesgo que vamos a enfrentar por Covid-19, pero de alguna manera estamos descuidando a la influenza, no hay que bajar la guardia. Los síntomas del Covid-19 y de la influenza son casi idénticos”, puntualizó.

Lo primero que hacen los médicos es descartar influenza, continuó, entonces el diagnóstico tiene que ser temprano porque de ser influenza se puede complicar y fallecer la persona.

Dijo que para Covid-19 no hay en este momento vacuna ni medicamentos, ya que las investigaciones apenas están en curso.

“Para los síntomas que son parecidos a influenza, sí tenemos medicamentos más no la cura, sino sólo para las molestias. Sin embargo, el que te dé coronavirus no significa una sentencia de muerte. Hay que ir al médico de inmediato. No tener pánico, ni alarma, porque no podemos descuidar lo que sí nos genera más muertes y riesgos, que es la influenza”, finalizó.