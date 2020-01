SSY solicita a federación medicamentos para pacientes con cáncer del O'Horán

MÉRIDA, Yuc.- La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que actualmente trabaja en dar seguimiento de manera puntual a las gestiones con el Gobierno Federal para que los medicamentos requeridos para los tratamientos de los pacientes del área de Oncología Pediátrica del Hospital General “Doctor Agustín O’Horán” sean abastecidos a la brevedad, a fin de no interrumpir sus procesos y seguirles brindando una atención de calidad.

En ese sentido, la dependencia estatal remarcó que la Federación es la única encargada de proveer estos medicamentos y es por esto que no han cesado de realizar todas las gestiones para su pronta entrega al Estado.

Según explicó el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, la Federación se encarga de proveer estos medicamentos ya que no se pueden conseguir en México debido al desabasto que existe en el mercado nacional, por lo que se tienen que comprar en el extranjero.

Los permisos y trámites para adquirirlos fuera del país sólo los puede realizar el Gobierno Federal, razón por lo que el Gobierno del Estado persiste en su solicitud a las autoridades federales.

No obstante, las gestiones y trámites realizados ante la Federación, la SSY reportó que hasta el momento la autoridad federal no ha realizado el suministro de los fármacos, pero reiteró que seguirá insistiendo hasta conseguir que sean enviados a la brevedad posible para no afectar tratamiento médico de paciente alguno.