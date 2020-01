Madres de familia acusan desabasto de medicamentos para el cáncer en Yucatán

Patricia Itzá/MÉRIDA

Desde hace seis meses, más de 150 madres y padres de familia que pertenecían al antiguo sistema del Seguro Popular están preocupados debido a que no se le administra las quimioterapias y medicamentos a sus hijos, quienes presentan varios tipos de cáncer y son atendidos en el Hospital “Dr. Agustín O’Horán”.

Dicha situación se agrava con la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), porque no hay respuesta y no saben a quién dirigirse para plantearle su situación y solicitar resolver el problema que significa la vida de un menor.

En una reunión en la que estuvieron algunas de las madres afectadas, dijeron a Novedades Yucatán que dentro del Seguro Popular pertenecían al grupo de “gastos catastróficos”, por lo que se cubrían todo los servicios médicos que requerían sus hijos.

Sin embargo, con su desaparición, “están en incertidumbre” y quieren que su voz se escuche porque ante el desabasto de medicamentos oncológicos los médicos implementan “sustitutos”.

“En el O’Horán los médicos procuran darles a los niños sustitutos de los medicamentos porque el faltante es un hecho y a los directores les dicen simplemente que no llegan. La atención es muy buena pero es necesario que alguien nos escuche y nos den una respuesta porque es la vida de nuestros hijos la que está en juego”, expresó Rita Magaña, mamá de un niño de cuatro años.

Hay infantes que se regresaron a su municipios a espera de que les hablen para que les otorguen de nuevo sus tratamientos, porque la Federación es la que no responde ante dicha petición, ya que estos medicamentos no se venden en el país, si no en el extranjero.

Las madres quieren que su voz se escuche. (Novedades Yucatán)

“Esta responsabilidad no es del O'Horán, por el contrario, ahí los médicos, enfermeras, psicólogos, todo el personal tiene un trato de calidad, ellos también están preocupados porque quieren a los niños como si fueran sus hijos, sólo queremos que lleguen los medicamentos”, expresó Rebeca Euán Camal, madre de un niño de 11 años con leucemia linfoblástica.

Cobros

Por otro lado, existe otro grupo de madres y padres que tienen a sus hijos en la etapa de observación, cuyos menores después de recibir todas sus quimioterapias pasan a dicha fase.

Este grupo de madres y padres asegura que ya se les avisó que los servicios como el de medicamentos, las muestra de sangre y todo lo que utilice el menor mientras esté ingresado, les será cobrado al desaparecer el Seguro Popular, situación que contrasta con lo que “dice el presidente, quien señaló que en ningún lado se cobrará el servicio médico y estamos viendo que la realidad es otra”.