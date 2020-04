MÉRIDA, Yuc.- Fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles a la entrada del municipio de Kanasín, cuando mototaxistas inconformes con una medida que los afecta laboralmente buscaron cerrar el acceso al municipio, por lo que numerosas patrullas llegaron al lugar para establecer el orden.

Este miércoles, un grupo de trabajadores de estos vehículos, que dicen no pertenecer a algún sindicato, se aglomeraron en el parque principal de Kanasín, manifestando que al no pertenecer a alguna agrupación, no fueron avisados que hoy entraba en vigor una medida que establece que sólo pueden trabajar 35 unidades por cada sindicato.

Es decir, sólo podían circular 210 vehículos de los más de 3 mil que lo hacen diariamente en esa demarcación, lo que generó inconformidad entre este grupo, quienes protestaron tratando de cerrar la entrada al municipio.

Agentes de la SSP retiraron los obstáculos. (Novedades Yucatán)

Al lugar llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para retirar los obstáculos y emprendieron un operativo para detener a dichas personas.

Asimismo, dialogaron con la mayoría de inconformes para llegar a un acuerdo y que se evite este tipo de conductas en plena pandemia por coronavirus Covid-19.

Los mototaxistas dialogaron con la Policía. (Novedades Yucatán)

Por su parte, los mototaxistas inconformes denunciaron detenciones y retiro arbitrario de colaboradores con violencia, asegurando que hay cuatro detenidos; molestos advirtieron que "quemarán el Palacio Municipal si no retiran la medida que afecta su labor diaria".

Hasta el momento no se ha pronunciado el alcalde de la demarcación, William Pérez Cabrera, sobre estos hechos.