MÉRIDA, Yuc.- Un grave accidente en motocicleta cobró la vida de un joven yucateco y dejó malherida a su esposa, luego de que se estrellaron contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia irregular El Jordan, en Cancún.

Al filo de la 1:24 de la madrugada de este martes, elementos de la Policía de Quintana Roo acudieron al reporte de una persona muerta en vía pública sobre la avenida Rancho Viejo con Arco Vial Norte.

Al llegar al sitio, policías junto con paramédicos de RIM se entrevistaron con vecinos, quienes señalaron a los jóvenes y dijeron que estos se encontraban sobre la acera con graves lesiones en el cuerpo.

Los médicos lamentablemente diagnosticaron al joven de Yucatán sin signos vitales, mientras que a su esposa la trasladaron al Hospital General.

El ahora occiso fue identificado como Luis “N”. de 20 años de edad, originario de Yucatán y de ocupación comerciante, mientras que su pareja dijo llamarse Natasha “N”. de 30, originaria de Veracruz.

La motocicleta de marca Italika de color azul con placas de circulación RJJ3U con la que se estrellaron brutalmente contra un poste de la CFE, fue trasladada al corralón de Grúas Figueroa.

Al lugar llegaron peritos de la fiscalía, quienes se encargaron de realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo. El joven contaba con los siguientes tatuajes:

Leyenda “margarita” en antebrazo derecho cara externa.

Leyenda “dana” en cara interna brazo derecho.

Leyenda “al we need is love” en brazo derecho.

Leyenda “cristel” en cara anterior antebrazo izquierdo.