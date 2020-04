Reportan muerte de palomas en la Plaza Grande de Mérida a falta de gente que las alimente

MÉRIDA, Yuc.- La usuaria de redes Cynthia José “N” reportó en su muro una situación en la que pocos habían reparado: ¿ahora quién alimenta a las palomas que suelen acudir a la Plaza Grande de Mérida a comer las sobras o migajas que las personas solían ofrecerles, si todos están en casa?

Cynthia comenta que en su paso por la Plaza Grande mientras se dirigía a un médico, observó palomas muertas y muchas otras débiles debido a la falta de alimento.

Se podría decir que estas aves ya estaban “domesticadas” pues acostumbraban comer de lo que la gente les ofrecía en la Plaza y ahora con la ausencia de personas están sin comer, según reporta esta usuaria de Facebook.

Cabe señalar que algunas ciudadanas y ciudadanos como Cynthia tuvieron compasión por estos animalitos y decidieron alimentarlos a pesar de las críticas.

Además, Cynthia hace un llamado a ayudarlas y darles comida para que no sigan pereciendo durante esta contingencia por Covid-19 en Yucatán.

A continuación transcribimos su escrito original:

“No es por diversión, es más por ayuda a la humanidad, fui a consultar al doctor y las palomas me seguían. No hay gente en las calles. Alrededor de la Plaza Grande hay muchas palomas muertas. Por favor si las ven tengan cuidado, no pueden volar tanto porque no tienen mucho alimento. Recuerden que por nosotros estaban las palomas en la Plaza y de nuestros restos de comida comían. Ayuda con lo que puedas y respeta en vez de criticar”.