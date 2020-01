MÉRIDA, Yuc.- Un medio de información de Tixkokob dio a conocer un cruel caso de maltrato animal, que involucra a un perro mestizo que fue amarrado de sus cuatro patas y colgado vivo de un árbol a manera de presa, esperando que muera de inanición.

Un ganadero de nombre Fernando Cimé Aké, que se encontraba pastoreando a sus vacas este miércoles por la mañana en la comisaría de Nolo en Tixkokob, se encontró con el perrito amarrado de cabeza en pleno monte.

Fernando Cimé señaló que no sabe desde cuándo estaba el can en ese estado, sin embargo, decidió desatarlo, no sin antes grabar la condición en la que se encontraba para hacer la denuncia.

Luego de que lo soltó, el perro completamente asustado se internó en el monte corriendo.

En redes sociales se menciona que el dueño del animal habría hecho esto a fin de deshacerse del perro.

Cabe señalar que el Código Penal de Yucatán contempla el maltrato animal como un delito.

El Artículo 3. Título Vigésimo Tercero. Delitos en contra de los animales domésticos establece que “a quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, que pongan en peligro la vida éste, se le impondrá una pena de tres meses a un año de prisión y de 50 a 100 días-multa”.