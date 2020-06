MÉRIDA, Yuc.- Las fuertes inundaciones que causó “Cristóbal” en Yucatán no sólo afectaron a personas, sino también a animales y un caso que llamó la atención fue el rescate de un perro atrapado en una bolsa de plástico y abandonado bajo la tormenta.

La página de Facebook de Red Animal Yucatán compartió el video de una persona que en Tizimín grabó el momento en el que ayudó a un perrito a salir de una bolsa que lo mantenía aprisionado a un lado de la carretera, mientras caía una intensa lluvia.

“Hola, buenas tardes me gustaría compartir este video; me encontré un perrito en la calle, en Tizimín Yucatán, lamentablemente no pude resguardarlo, ya que cuando logré liberarlo, el perrito salió corriendo y ya no pude agarrarlo, pero se resguardó debajo un techo, y pues al menos ya podrá defenderse y tratar de ponerse a salvo por sí solo”, explica el usuario Beto Vergara, quien compartió el video con Red Animal.

“En la bolsa en la que se encontraba jamás hubiera podido liberarse solo, el día de hoy no ha parado de llover, lo que nos da una respuesta a lo que hubiera pasado con este animalito si no lo liberaba”, aseveró.

A continuación el video del rescate: