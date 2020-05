Vecinos de Progreso se quejan de ocupantes de casas veraniegas

MÉRIDA, Yuc.- Vecinos de Progreso denuncian que ocupantes de casas veraniegas que no radican en el puerto no están respetando las medidas de cuarentena dispuestas por las autoridades, ya que aprovechan su estancia en dichas casas para acudir al Malecón o meterse al mar.

La señora María Chi Castillo, vecina de una comisaría de Progreso, indicó: “Los dueños de casas veraniegas, son como chiquitos, les han dicho que no se metan al mar, que no estén en las playas y que si quieren estar en Progreso, que permanezcan en sus domicilios y no les importa; mientras nos ponen en riesgo a todos, porque por sus acciones alguno de ellos puede estar contagiado y perjudicar alguna persona que si quiere cuidarse”.

Las denuncias de personas en las playas se han concentrado en sitios como Uaymitún, Chelem y la zona de Chuburná, sin embargo, por las mañanas también se ha podido observar a corredores a la orilla del mar en las zonas del Malecón y playas de la cabecera municipal de Progreso.

De acuerdo con habitantes de las diversas comisarías de ese municipio, en los últimos días las actividades de diversión en playas y aguas de las localidades costeras han ido en aumento por parte de visitantes al puerto.

Señalan que alojados en casas de playa, personas que no radican permanentemente en el área disfrutan del mar aún cuando el sitio se encuentra cerrado de forma oficial para evitar concentraciones de personas.

De acuerdo con los habitantes, las autoridades en los últimos días redujeron un poco la vigilancia de las playas, enfocando dichos esfuerzos en otros aspectos, situación que bastó para que estas personas relajaran las medidas de prevención.

Muestra de esta situación, fue lo acontecido la semana pasada, luego de que un par de sujetos tuvieran que ser rescatados por la Marina en aguas entre Uaymitún y Telchac, debido a que uno de ellos se cayó del kayak en el que se encontraba por efecto de la marejada, y pudo ser auxiliado por las autoridades.

Ello dejó claro la constante presencia de embarcaciones de este tipo en aguas del puerto provenientes de las casas de playa del lugar.