OJO: Este fin de semana habrá menos camiones en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Choferes de la Alianza de Camioneros de Yucatán (ACY) “Gonzalo López Manzanero” recortarán a partir de este sábado y hasta este domingo el número de corridas en las diferentes rutas de transporte urbano de la ciudad.

Por lo anterior, se reducirá en un 50 por ciento las unidades con las que operan durante su jornada, recomendando a las personas tomar sus precauciones.

Tal y como lo había anunciado el presidente de la ACY, Xavier Arturo Rodríguez Berzunza, se estaba analizando el determinar si se reducían o no las corridas hasta la mitad, toda vez que si no hay una alta demanda de usuarios no se “puede estar quemando nada más el diesel”.

Cabe recordar que la ACY labora en promedio con 380 unidades de transporte los siete días de la semana, sin embargo, con este corte a la mitad, sólo saldrán a operar 190, con horarios ampliados para que las salidas no se noten tan vacías, como se ha observado desde que fueron anunciadas las medidas de contención.

Este viernes, trabajadores de la ruta CTM 69 Periférico, comentaron que la orden fue que este fin de semana se redujera a la mitad el número de camiones que prestan el servicio.

Por ello, si se operaba habitualmente con 12, ahora sólo se realizará con 6 y así con todas las demás rutas que pertenecen a la agrupación.

Es importante que los usuarios que utilizan este servicio tomen sus previsiones, en particular quienes todavía se ven obligados a acudir a sus centros laborales o a los hospitales, para que este recorte en las corridas no los tome por sorpresa.