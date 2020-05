Pronto, familias de escasos recursos de Yucatán tendrán garantía de vivienda

MÉRIDA, Yuc.- Desde principios de año, la Red Pro Yucatán, ha trabajado arduamente buscado apoyos para regular las viviendas de 109 familias que no cuentan con el documento de propiedad de sus predios.

Sin embargo, con la ayuda del Gobierno del Estado, pronto tendrán dichos documentos, aunque en este momento, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, los trámites están detenidos.

Lo anterior forma parte del proyecto La Divina Voluntad, que también trabaja para crear un centro comunitario de usos múltiples para impartir cursos y talleres que sean útiles para los vecinos, así como la creación de baños ecológicos, ya que muchos hogares no cuentan con este servicio.

Alis García informó que en un principio, cuando fueron asignados los terrenos y para que las familias no vivieran a la intemperie, solicitaron, mediante redes sociales, materiales para construir las viviendas.

Ante este llamado social, recibieron el apoyo desinteresado de particulares, asociaciones y empresarios que donaron polines, maderas, láminas de zinc y de cartón, al igual que tarimas y cemento.

“Agradecemos el interés del Gobierno del Estado por seguir con los trámites de legalización de los predios, así como del DIF Estatal, que otorgó algunas láminas, cobertores y despensas en el momento de mayor necesidad. Así como al Ayuntamiento de Mérida, a través de su Departamento de Desarrollo Social, por las conexiones y por agilizar los trámites para llevar a cabo este proyecto”, comentó.

Precisó que al concluir la entrega de los documento de propiedad se buscará que en el lugar se edifique un centro comunitario de usos múltiples, con el objetivo de que se impartan talleres y cursos que le sirva a la sociedad.

“Planeamos desarrollar un lugar donde se impartan cómo realizar actividades con las que puedan obtener un ingreso las personas, principalmente las mujeres, que son las más interesadas en las convocatorias y en realizar cualquier actividad en su beneficio. Una muestra es el documento de las viviendas que se les otorgará, el cual indicará que el terreno ya es de su propiedad, la mayoría saldrá a nombre de ellas”, explicó.

El proyecto también contempla que a las familias que viven en el lugar se les construya un baño ecológico o seco, los cuales están pensados estratégicamente por tener problemas con el agua, ya que al no tener todavía sus documentos, la colonia no se puede municipalizar, por lo tanto, no se puede pavimentar y colocar tuberías para abastecerlos del vital líquido.