Adicciones, una ruta hacia el suicidio en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Los trastornos por el uso de sustancias y su incidencia en el suicidio fue el tema principal que se abordó durante el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes de 11:00 a 12:00 horas a través de la estación Amor 100.1 de Grupo Sipse.

Ante Ángel Pinto y Maryliz Escalante como anfitriones, el invitado, Christian Molina, médico psiquiatra, subespecialista en adicciones y trastorno mental grave de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, dijo que es importante generar espacios que brinden información sobre estos temas.

El también subdirector del Instituto de Salud Mental del Estado, aseguró que hay evidencia científica y diversos estudios que avalan la relación entre el riesgo, la conducta, el intento, la ideación de muerte.

Explicó que en la actualidad se analiza que el suicidio sea clasificado como enfermedad, que tenga diagnóstico, pues la conducta suicida es como un espectro que no solo tiene una causa o un detonante. “Parecer ser como un proceso que va mucho más allá de la personalidad, de la sustancia, es una comorbilidad, tiene muchos aspectos que requieren ser estudiados y reevaluados”.

La presentadora recordó que Salvemos una Vida, para la prevención del suicidio, es un programa radiofónico que también se transmite por redes sociales. Los teléfonos de atención son el 945-37-77 y el 075.

El especialista recordó que la definición de las adicciones han cambiado, pues hace 40 o 60 años se clasificaban según el uso o dependencia, sin embargo, con el avance de la tecnología, en la actualidad se engloban bajo un solo diagnóstico denominado “trastorno por el uso de sustancias”, que tiene subdivisiones.

“Una adicción no es una falla en el carácter del paciente, no es una falla en la voluntad, en la toma de decisiones, sino un conjunto con alteraciones en el cerebro, biológicas, medibles y cuantificables, que generan síntomas y signos que se pueden reconocer y que van clasificando al paciente en diferentes estadios, como en cualquier otra enfermedad, hay leve, moderado y severo”, detalló.

El especialista precisó que en la actualidad los criterios de diagnóstico están determinados por causas biológicas, cambios neuroadaptativos en el cerebro, no por cambios conductuales como hace años.

Ahora, el tratamiento de las adicciones es médico, porque es una enfermedad que afecta el cerebro, como lo sería la diabetes, la insuficiencia renal o una enfermedad cardiológica.

Ángel Pinto comentó que en la actualidad decir que una persona es alcohólica es un término que se usa muy a la ligera, pues es un problema y enfermedad, aunque no todas las personas son alcohólicas, pero se puede adquirir conforme aumenta la ingesta de alcohol.

Respecto a los mitos y realidad del alcohol, Christian Molina aseguró que no todas las personas desarrollarán la enfermedad, la palabra alcohólico es estigmatizante y hace referencia a un tipo de persona y de carácter que no tiene que ver con la enfermedad biológica, desarrollar dependencia toma años y tienen que haber factores de riesgo, entre otros aspectos importantes.

De la mariguana, dijo, es diferente pero no inofensiva, alrededor del 10 por ciento de las personas que la consumen entre 14 y 21 años pueden desarrollar enfermedades o trastornos mentales graves, pero no se sabe quién sí y quién no.

Al respecto, Maryliz cuestionó al doctor qué pasa con las personas que se encuentran en un problema difícil en sus vidas y se dedican al alcohol, por lo que explicó que parte psicológica de la enfermedad son las distorsiones cognitivas, es decir, justificaciones, excusas, pretextos o historias, que utilizan para consumir, las más comunes son la rabia, la ansiedad, la tristeza, la soledad, la responsabilidad.

La conductora recordó que como parte del programa Salvemos una Vida imparten pláticas en escuelas donde se han detectado casos de jóvenes que viven con fuerte desintegración familiar, y muchas veces refieren que debido a eso caen en la drogadicción.

El invitado agregó que en la actualidad se dispone de una aplicación móvil de descarga gratuita denominada “MeMind”, por medio de la cual hay módulos de terapia para la ansiedad, depresión, el consumo de sustancias, drogas, para suicidio y violencia, violencia familiar y hacinamiento, así como un módulo de información para VIH.