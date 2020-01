En momentos difíciles hay que abrir los ojos a la fe: Elena de Tellitu

William Sierra/MÉRIDA

“Cuando te sientas poco valorado, hay que mirar hacia la cruz recordando que eres tan importante que Jesús dio la vida por ti”, expresó la conferencista católica y conductora de televisión Elena de Tellitu durante el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite los viernes de 11 a 12 horas a través de AMOR 100.1 de Grupo Sipse.

“Hay que aprender a escuchar, pero no queremos porque este mundo hace mucho ruido. Ante ello hay que apartarse y entender que Jesucristo cree en ti”, señaló la invitada especial del programa que tuvo como anfitrión a Jorge Barrera y al joven conductor Ángel Pinto.

“Hace falta hablar más de Jesús, no únicamente de Dios, de energía, no de luz y universo. Debemos recordar que está vivo y lo hemos olvidado. San Juan Pablo II decía que vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado, que está en la Eucaristía”, subrayó.

La invitada especial recordó que desde pequeña siempre fue una persona curiosa, preguntaba mucho, quería saber más de la vida, de la fe, y que hoy día se da cuenta que todo eso fue guiada por el Espíritu Santo.

Creció en el seno de una familia católica en Monterrey, Nuevo León, de donde es oriunda, dijo que ese deseo de querer saber más sobre la fe la llevó a entender muchas cosas, a comprender que amar es un arte, teniendo como principal creador de esto a Jesucristo.

Conferencista católica, actriz y conductora, desde los 18 años de edad incursionó en el teatro, lo cual le ayudó a profundizar, a creer en sí misma, a conocerse, aunque irónicamente a quien no conocía era a Dios.

Madre entregada

En su caso fue madre desde muy joven y por eso no duda en decirle a las mamás que tener un hijo no es un pretexto para no hacer nada, al contrario, los hijos deben ser el motor que las impulse adelante para hacer cosas positivas, que entiendan toda la capacidad que poseen, apoyándose siempre en Dios, pues es el único que no te va a fallar nunca.

A una pregunta de Jorge Barrera, mencionó que todos tienen el poder de salir adelante sea cual fuere el problema en que se encuentran y recordó que a ella le ayudó un libro: “El hombre en busca de sentido”, de Viktor Frankl, un judío muy creyente que pudo haber evitado vivir el holocausto al ser médico.

“Le dicen que se vaya, pero él decía que no podía dejar a sus padres y trata de buscar una señal de Dios. Algo se rompe y encuentra un pedazo que al levantar lee honrarás a tu padre y madre, era ese motivo que buscaba. Enseña que aprendamos como dice Jesús: en el mundo enfrentarán problemas, pero no tengan miedo”, indica.

De hecho, enfatizó que la tierra es para valientes y señaló que al principio, cuando dejó que Dios actuara en ella, a los que se le acercaba les decía: “lo que te ofrezco son problemas, pero igual habrá momentos increíbles”.

“La tierra no es el cielo y podrías vivir un adelanto de ello si vives con Jesús”, añadió y mencionó que una de las películas favoritas de San Juan Pablo II era “La vida es bella”.

Jorge Barrera agregó que siempre hay que tener un sentido en la vida, estar de la mano con Cristo y no cegarse a que no hay algo más.

“Viktor decía que todos tenemos un holocausto en vida y es ahí donde debemos abrir los ojos a la fe”, señaló la invitada especial, tras indicar la importancia de que te amen tal y como eres, así como lo hace Jesús.

“Cuando pones a Dios en el centro de tu vida es que ya te sabes amado. Ahí viene la belleza de guardar, de dar”, dijo.

Aquí un video de Elena de Tellitu durante su participación en el programa Utilísima: