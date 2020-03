"Todos podemos alcanzar el éxito", señala el coach Miguel Venzor

MÉRIDA, Yuc.- Con la frase “No se puede tapar el sol con un dedo” y la encomienda de buscar siempre aquello que alegre la vida, que llena, que hace feliz y provoca vivir intensamente, inició este viernes el programa radiofónico Salvemos una Vida, que se transmite a través de Amor 100.1, de Grupo Sipse.

Bajo la conducción de la fundadora del programa, Alis García Gamboa de Ortiz, y de la joven Aseret Gutiérrez, el invitado del día, couch con experiencia en programación neurolingüística, inteligencia emocional, liderazgo y ventas, así como superación personal, Miguel Venzor habló del “hábito del éxito” que deberían tener todas las personas.

Destacó que el tema es del día a día, que se habla en la sobremesa de manera constante, pero no se sabe qué es el éxito; erróneamente se piensa que se basa en lo que tienen los demás, lo que ocasiona tristeza, frustración o disminución de uno mismo porque no se tiene ese mismo éxito.

Hay muchas creencias respecto al tema, dijo, como cuando se habla del que nació estrellado, del que nació sin suerte o que el éxito es para las personas inteligentes, para los que estudiaron; creencias que son de alguien más, pero las acepta uno como suyas y las carga durante toda su vida.

“Cuando yo creo que el éxito es lo que tiene el otro, estoy perdido, no porque no pueda, sino porque no me corresponde en este momento, mi éxito no es ése, será otro, y ese es el punto más importante, identificar cuál es mi éxito hoy, en este momento, porque la vida está hecha de procesos y cada uno será un éxito nuevo”, afirmó el invitado.

Agregó que la vida evoluciona, uno no puede quedarse estático o vivir en paralelo, por lo que es necesario cambiar y ser mejores personas cada día. El problema, destacó, es que a veces se vive en una zona de inconsciencia o de confort.

Con la frase “si quieres un cambio en tu vida, comienza a hacer cosas diferentes”, explicó que hay que hacer conciencia del cambio constante para mejorar, cambiar los paradigmas, necesidades, y así el éxito evolucionará.

Recordó que el éxito de su vida fue quedarse y trabajar desde casa, luego de que su hija fuera diagnosticada con diabetes tipo 1 a la edad de tres años, aunque nadie lo comprendió, pues fue juzgado, criticado y calificado de tonto.

A solicitud de Aseret, quien pidió al especialista algunos consejos para que los jóvenes no renuncien a sus sueños y aprendan a luchar por ellos, Venzor dijo que es importante identificar qué es lo que quieren hacer, hacia dónde van y en qué son buenos.

“A los jóvenes siempre les insisto en que tienen qué comenzar a pensar qué es lo que más les gusta, hacia dónde quieren ir, eso que les está dando vueltas en su mente, tener un propósito y objetivo de vida”, comentó.

Miguel Venzor, aseguró que todo llega en sintonía cuando uno está consciente de lo que quiere hacer y sabe en qué área es bueno. “Las cosas llegan a tu vida no cuando tú quieres, sino cuando estás preparado”.

Conductoras e invitado coincidieron en que no importa qué trabajo se desempeñe ni cuánto se gane, siempre que se haga con amor, funcionará y traerá como consecuencia el éxito.

Por último, Venzor agregó que hay que ser congruente con lo que se hace y se dice, ser honestos consigo mismos: “hacer en secreto lo que se quiere mostrar en la vida pública”.