Ciudad de México.- Valeria Montejo es una joven yucateca de 22 años, quien con ayuda de expertos, emprendió un proyecto para crear calzado a base de PVC reciclado y sargazo en Mérida.

"La idea de implementar el sargazo en el calzado surgió hace un año, durante unas vacaciones en Cancún y después de no poder entrar a la playa a causas de ello. Debido a eso, me puse a pensar en una solución para aprovechar este problema y gracias a unas clases de la universidad, donde nos explicaron que podíamos mezclar plásticos con distintos materiales para poder crear objetos, fue como tuve en mente elaborar modelos de calzado, ya que siempre me ha llamado la atención ese ámbito", comentó Valeria en una entrevista telefónica con El Universal.

La joven, quien es estudiante de universidad, explicó cómo fue el proceso para poder utilizar dicha alga.

"Lo primero que hice fue recoger el sargazo en las playas que hay aquí en Yucatán, como lo son Chabihau y Telchac. Después, con ayuda de una amiga de la escuela, lo remojé en palanganas de agua para separar la arena; y posteriormente, procedí a colarlo con una malla especial”.

“Tras varias lavadas con agua purificada, lo filtramos con una pequeña máquina de repostería y finalmente lo pusimos a secar al sol".

Asimismo, Valeria requirió de la ayuda de expertos para poder crear el calzado.

"Los diseños son míos, pero no tengo la herramienta ni maquinaria para procesar los materiales, así que me puse en contacto con un zapatero, le platiqué sobre el proyecto y me recomendó con algunas empresas que hay en Ticul, puesto que, en esa ciudad, su mayor fuente de ingresos es la producción del calzado”.

“Pude ponerme en contacto con una fábrica, ellos aceptaron y les lleve el material seco y triturado", afirmó la yucateca.

"Una vez que los materiales se procesaron les compré las palmillas que me habían elaborado y regresé con el zapatero para continuar con el proyecto", añadió.

La joven estudiante reveló que su colección llevará por nombre "Marea", inspirado en las playas de la península.

Valeria reveló que sus modelos todavía no tienen un precio definido, pero costarían alrededor de 500 pesos. (Foto: redes sociales)

"Yo me encargué de elaborar los diseños, inspirados en la playa y el mar de la península. Lleve mis diseños con el zapatero y él, como buen maestro que es, hizo los planos de cada modelo y me recomendó la utilización de algunos materiales recurrentes en el calzado".

"Hice alrededor de 10 diseños; sin embargo, la colección constará de cinco modelos diferentes, unos más casuales que otros", agregó la joven.

Por ello, mencionó que ya recibió las primeras impresiones de su colección. "Cuando terminamos el calzado se los mostré a distintas mujeres de la localidad, para que me dieran su punto de vista. En general, mencionaron que el calzado estaba muy cómodo, porque se amoldaba al pie. Aunque, también tuvo algunos errores que ya fueron corregidos", aseguró.

Sin embargo, Valeria reveló que sus modelos todavía no tienen un precio definido. "Aún continúo trabajando en el precio, pero se prevé que aproximadamente tengan un costo de 500 pesos".

La pandemia detuvo sus planes

Debido a la pandemia por Covid-19, Valeria tuvo que suspender su proyecto.

"Afectó bastante, nosotros como diseñadores de productos planteamos la idea, pero no somos nosotros quienes fabricamos el producto. Dependemos de personas muchas veces".

"En Yucatán, muchas ciudades y poblados cerraron sus puertas para evitar la propagación del virus. Eso afectó mucho en la fabricación".

Finalmente, la joven yucateca planea comercializar su producto, una vez que la pandemia ceda.

"Me gustaría comenzar a producir más calzado y comercializarlo. También, deseo emprender e iniciar en el mundo laboral", afirmó.

"El calzado es lo que siempre me ha llamado la atención, no solamente la estética del calzado, sino cómo se diseña el zapato. Realmente yo estoy muy contenta, sorprendida y orgullosa. Confiaba mucho en que el resultado fuera positivo y así sucedió", concluyó.