Coronavirus aún no ha afectado al turismo en Yucatán: Aaprotuy

MÉRIDA, Yuc.- “Hasta el momento no hay una afectación directa a la parte turística en el Estado con respecto al coronavirus, pero se debe ser muy precavido de cómo fluye la información respecto a este tema”, manifestó el presidente de las Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán A.C. (Aaprotuy), Luis Herrera Albertos.

Precisó que la iniciativa privada del sector turismo en Yucatán aún no recibe comunicación de las medidas a seguir sobre el coronavirus, de manera oficial, “pero debemos estar alertas, ser precavidos por cualquier situación y debemos mantenernos informados por las vías oficiales, porque la información fluye”.

“Hasta ahorita estamos bien, no hay ningún tipo de preocupación, pero obviamente esto va a ir evolucionando, estamos hablando que está yendo por varios países y tarde o temprano existe la posibilidad de que llegue, simplemente no hay que caer en la paranoia ni en las fake news (noticias falsas) que no aportan nada”, aseguró.

Respecto al Tianguis Turístico de México 2020, el empresario manifestó que considera que es la vitrina más importante del turismo del país y toda empresa, si quiere continuar en el negocio o crecer, debe estar presente.

Destacó la importancia de diferenciar los destinos turísticos de Yucatán a los del Caribe y de México en general, porque se tiene mucha riqueza y el “touroperador” extranjero no tiene muy claro cómo es la geografía del país.

“Piensan que Yucatán comprende toda la Península, es decir Cancún, la Riviera Maya, por ello se debe trabajar en la diferenciación del destino y sus atractivos, sin desconectarse del Caribe mexicano, pero haciendo énfasis en que es lo que tiene el Estado para ofrecer”, detalló Herrera Albertos.

Precisó que el Tianguis no es un evento abierto a todo el público, sino que es exclusivamente para los empresarios de la industria sin chimeneas nacional e internacional, por lo que el turista no asiste a este magno evento.

Herrera Albertos invitó a los turistas a tener muy presente que la agencia que escojan con la finalidad de organizar un viaje al exterior o al interior del país, debe contar con registros, certificaciones y permisos para su operación, de preferencia estar afiliada a alguna agrupación y estar ubicada en un local establecido, entre otras medidas para que no ser timados.