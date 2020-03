MÉRIDA, Yuc.- El alcalde de Tixkokob, Eric Quijano González, anunció que hasta nuevo aviso se suspenderán en ese municipio los pagos por consumo de agua potable y por concepto de predial.

Lo anterior, como una forma de apoyar la economía de la población ante las medidas tomadas por la presencia en Yucatán del coronavirus Covid-19.

En un mensaje en video a través de las redes sociales de la Comuna de Tixkokob, el edil recordó que este día se entra a la Fase 2 por esta enfermedad, por lo que habrá que reforzar las acciones preventivas, lo que afectaría la economía de los habitantes de ese municipio.

Es por ello que anunció que se posponen hasta nuevo aviso dichos cobros para ayudar a la economía de las familias del municipio.

Asimismo, agradeció a los que se sumaron a las acciones preventivas, como agencias, bares, tiendas, comercios, templos e iglesias, así como locales sociales, y agradeció a la ciudadanía “que responsablemente implementa hábitos de higiene en el día a día”.

Invitó a todos los que “siguen renuentes a implementar estas medidas, a hacerlo lo antes posible, pues es importante la salud de todo el municipio”.

El alcalde de Tixkokob remarcó que ahí hay cero contagios, cero casos de Covid-19, aclarando con ello los rumores que han surgido, y pidió a la población no hacer caso de información no oficial y no compartir noticias falsas, “la única información real es la que viene de sitios oficiales, evitemos generar más pánico”.