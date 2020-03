MÉRIDA, Yuc.- El Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) informó este martes que garantiza el servicio de transporte en Mérida y en el interior del Estado en su horario habitual ante la contingencia por Covid-19.

También, aclaró que trabajarán con la misma infraestructura a pesar de la suspensión de clases establecida por los gobiernos federal y estatal.

El secretario general del FUTV, Héctor Fernández Zapata, señaló que se suman a las medidas propuestas por el gobernador Mauricio Vila Dosal para lo cual están fumigando las más de 400 camionetas colectivas, más de mil 200 taxis en Mérida y más de mil 200 camionetas foráneas.

“Desde la noche del lunes estuvimos fumigando las unidades en ambos estacionamientos que tenemos. La mañana de este martes estuvimos en el Aeropuerto Internacional de Mérida fumigando las 44 unidades que dan servicio en dicha terminal; hemos visitado las secciones foráneas como las de Maxcanú y Halachó, y así estaremos implementando esta medida en todas”.

Héctor Fernández agregó que en las oficinas de la central taxista se les invita a las personas a utilizar gel antibacterial, y que el personal de limpieza con frecuencia aplica los productos químicos de desinfección en puertas y escritorios.

El dirigente del FUTV agregó que están siguiendo la cultura de prevención y que a pesar de que no hay clases, tienen reportes de que la gente está utilizando el transporte público.

“Todo va mermar, desde que no haya escuela, obviamente hay una baja en el servicio, nosotros vamos a estar monitoreando la demanda del público usuario, en la medida que veamos que no hay la ocupación bajaremos el servicio, pero si el movimiento es fluido aunque no llenemos las unidades estamos dando las corridas continuas”, finalizó.