Usuarios de Twitter en Yucatán, de los más optimistas de México pese a pandemia

MÉRIDA, Yuc.- Del 13 de marzo al 26 de julio, periodo que ha abarcado la pandemia de Covid-19 en Yucatán, los usuarios de Twitter en la entidad han mantenido su optimismo, ya que el 60 por ciento de sus “tuits” son positivos.

Esto fue revelado por el “Mapa del estado de ánimo de los tuiteros en México”, herramienta digital desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el periodo referido, los yucatecos ha emitido 190 mil 387 mensajes calificados como positivos y 127 mil 721 negativos, para un índice de 1.49, algunas décimas por debajo el índice nacional que es de 1.63.

Esta tendencia se ha mantenido durante la pandemia: en marzo 58 por ciento de los “tuits” fueron positivos y 42 por ciento, negativos; en abril y mayo, 60 por ciento positivos y 40 por ciento negativos; en junio los porcentajes fueron 59 y 41 por ciento y para este mes, hasta el día 26, la tendencia regresó a 60 y 40 por ciento, respectivamente.

Entre las 11 y 16 horas es cuando mayor número de mensajes se emiten en la red social, según el análisis del Inegi.

Aunque los “hashtags” (etiquetas) #Covid19 #QuedateEnCasa #Coronavirus #Cuarentena #SanaDistancia, #JuntosaLaDistancia han sido el común denominador en los “tuits” de todos los días, los usuarios de la red social han procurado mantener el humor ocupándose en otras temáticas.

Lo anterior, según los sucesos cotidianos que han dado origen a etiquetas como #ElCacas (en referencia a declaraciones del presidente López Obrador al repudiar la violencia en México) o #ConsumeLocal (invitando a apoyar la economía local ante la crisis generada por la pandemia), entre otros.

Los “tuiteros” tampoco han pasado por alto fechas importantes y las han recordado con los “hashtags”: #FelizFinDeSemana #FelizLunes (o el día de la semana que corresponda), #FelizDíadelNiño, #FelizDíadeLaMadre, #FelizDíadelMaestro, #FelizDíaDelPadre.

A nivel nacional, en el periodo referido se han emitido 1 millón 233 mil 262 mensajes vía Twitter, de los cuales 64 por ciento fueron clasificados como positivos y el restante 36 por ciento, negativos.

El Inegi desarrolló la herramienta de medición que clasifica los “tuits” de manera cualitativa en las categorías “positivo”, “negativo” y “neutro”.

Utilizando metodologías de Big Data (análisis de grandes volúmenes de datos), se calcula un índice que representa la relación de número de “tuits” positivos entre el número de “tuits” negativos y se representan tanto geográficamente como gráficamente por medio del “Mapa del estado de ánimo de los tuiteros en México”.

Participan en este proyecto, investigadores de Infotec y del Centro Geo, con el apoyo del Positive Psychology Center of the University of Pennsylvania (PPC-UPenn), y de la Universidad Tec Milenio (UTM).

El análisis del ánimo de los “tuiteros” se centra en tuits georreferenciados, debido a que es posible descargarlos mediante filtros geográficos sin importar el tema del que hablen sus mensajes en la red social.

Para poder generar estadísticas a nivel estatal se lleva a cabo un análisis geográfico de cada tuit georreferenciado, y se le asigna el código geoestadístico del estado y del municipio de la República desde donde se emitió el "tuit".

Esto, de acuerdo con el Inegi, representa un paso hacia el uso de fuentes alternativas de Big Data para generar nuevas estadísticas experimentales.