MÉRIDA, Yuc.- Entre lágrimas, una mujer de Umán denunció y relató el abuso sexual que sufrió su hijo a manos de su pareja sentimental que se desempeña como policía, presuntamente pertenece al grupo “Dorado” de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los hechos fueron relatados por la señora Victoria M.M.M., madre del menor J.I. S., quien denunció penalmente a su pareja H.R.L por violar a su hijo desde que tenía 12 años de edad.

Doña Victoria comentó que a inicios de febrero previamente denunció los hechos ante la Fiscalía, donde quedó asentado en la averiguación previa marcada con el número S1- G2/93/2021, por agresión sexual en contra de su hijo, quien ahora tiene 14 años, pero al parecer la FGE no tomó en serio el caso.

Pide ayuda de autoridades

Hace un mes el menor confesó a su madre que su expareja abusó sexualmente de él, la última vez, el 12 de febrero, y logró grabar un audio como evidencia de cómo el depravado sujeto lo acosaba, por lo que su madre en esta ocasión denunció los hechos por abuso sexual, que quedó asentada con el número, 260/2021 en la Fiscalía General del Estado, pero hasta ahora la dependencia no le informa avances y pide la intervención de las autoridades para castigar al oficial que labora en la SSP.

Agregó que en uno de los estudios el menor salió positivo a una violación.

Doña Verónica señaló textualmente: “Desde que tenía 12 años violaba a mi hijo, pero por temor, nunca me lo dijo, ya que el sujeto lo tenía amenazado, pero ya no pudo más y me lo contó todo”.

El agente, quien presume de tener influencia en el grupo “Dorado”, según dijo la mamá de la víctima, en repetidas ocasiones obligó al menor a practicarle sexo oral para finalmente masturbarse junto a su hermanita de 2 años y en algunas ocasiones, principalmente cuando se encontraba ebrio, terminaba violando al niño.

La última vez que lo atacó sexualmente fue el pasado 12 de febrero de este año, cuando el menor se quedó solo en la casa, cuidando a su hermanita, quien es hija del sujeto que sigue activo en la corporación.

Doña Victoria pide a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes, para que el sujeto sea castigado conforme a la ley ya que dice ser mano derecha de un mando del grupo “Dorado”.

