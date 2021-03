MÉRIDA, Yuc.- Trabajadores del Centro de Salud de Santa Rosa, de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) realizaron este viernes una protesta de “brazos caídos” ante lo que consideran irregularidades en la vacunación contra el Covid-19 en esa unidad ubicada en el sur de Mérida.

Quienes laboran en los filtros de ingreso señalaron que a diario llegan al menos cinco pacientes con síntomas de coronavirus, lo cual los pone en riesgo.

También, denunciaron que la directora Yazmín Karam Espósitos, aprovechándose de su cargo acudió el sábado de la semana pasada a vacunarse en el hospital temporal del Centro de Convenciones Siglo XXI junto con trabajadores del Centro de Salud de Santa Rosa, que seleccionó por su cercanía con ellos.

Exigen ser escuchados

“Pedimos al Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud que intervenga ante estas irregularidades; no es posible que nosotros que trabajamos al frente, en el filtro y en el área habilitada como ‘covitario’ no hayamos sido vacunados y personas allegadas a la directora y ella misma, que no atienden pacientes, ya recibieron la vacuna”, señaló uno de los médicos que pidió el anonimato por temor a represalias.

“Trabajamos en los filtros de ingreso a la clínica, diario nos llegan entre 5 y 10 pacientes con síntomas de Covid-19, por lo que estamos en riesgo de contagio; la directora dice que no es su problema, que las órdenes vienen de arriba”, añadieron.

“Entre nosotros hay personal vulnerable ante el virus que sigue trabajando día con día”, mencionó otro de los inconformes.

Dijeron que continuarán con la protesta hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

“Los trabajadores de base del Centro de Salud de Santa Rosa pedimos la intervención del gobernador Mauricio Vila y del secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, para que tomen cartas en el asunto y terminen con estas irregularidades”, reiteraron.

